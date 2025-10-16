У середу ввечері, 15 жовтня, у Нью-Йорку відбувся довгоочікуваний показ бренду Victoria’s Secret. Найвідоміші моделі крокували подіумом у білизні з крилами чи іншими цікавими оздобленнями. Серед всіх була й Белла Хадід, яка нещодавно потрапила в лікарню.

Знаменита американська модель опинилася в палаті лікарні наприкінці вересня через загострення хвороби Лайма, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Белли Хадід.

28-річна супермодель страждає на недугу вже 17 років. Белла навіть показала своїм підписникам світлини з крапельницею та у вразливому й розпачливому стані – зі сльозами на очах.

Втім, погіршення стану вдалося подолати, тож красуня з’явилася на шоу Victoria’s Secret не як гостя, а повноцінна модель. Белла Хадід дефілювала у двох неймовірних комплектах білизни, які їй дуже личили.

Як виглядала Белла Хадід на подіумі?

Знаменитість крокувала подіумом у червоній спідній білизні з атласу, яку доповнювали червоні панчохи, які кріпилися до мереживного пояса. Образ доповнював червоний халат з напівпрозорої тканини. Белла спустила його до низу, тож він розвіювався й допоміг створити вражаючий вихід.



Модний образ Белли Хадід / Фото Getty Images

Другий образ моделі був також дуже красивим. Белла одягнула сріблясту білизну з бахромою на трусах та бюстгальтері, а її дивовижне дефіле доповнили величезні білі крила, які складалися наче з білих пелюсток троянди. Аутфіт знаменитості доповнили прозорі мюлі на підборах.



Модний образ Белли Хадід / Фото Getty Images

Шоу Victoria’s Secret колись стало стартовим майданчиком для Міранди Керр, Кендалл Дженнер та сестер Хадід, зміцнивши їхній статус у модному світі, пише Elle. Цього року бренд вирішив зробити ставку на зумерів та запросив на подіум Айріс Лоу, Лілу Мосс, Алекс Консані та Барбі Феррейру.

