Белла Хадід з’явилася на шоу Victoria’s Secret після загострення хвороби Лайма
- Белла Хадід, яка нещодавно пережила загострення хвороби Лайма, з'явилася на показі Victoria’s Secret у Нью-Йорку як модель.
- Вона пройшла подіумом у червоній та сріблястій білизні, доповненій червоними панчохами, прозорим халатом, сріблястою бахромою та великими білими крилами.
У середу ввечері, 15 жовтня, у Нью-Йорку відбувся довгоочікуваний показ бренду Victoria’s Secret. Найвідоміші моделі крокували подіумом у білизні з крилами чи іншими цікавими оздобленнями. Серед всіх була й Белла Хадід, яка нещодавно потрапила в лікарню.
Знаменита американська модель опинилася в палаті лікарні наприкінці вересня через загострення хвороби Лайма, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Белли Хадід.
Читайте також Гламурний подіум Victoria’s Secret відкрила вагітна модель: вражаючий вихід
28-річна супермодель страждає на недугу вже 17 років. Белла навіть показала своїм підписникам світлини з крапельницею та у вразливому й розпачливому стані – зі сльозами на очах.
Втім, погіршення стану вдалося подолати, тож красуня з’явилася на шоу Victoria’s Secret не як гостя, а повноцінна модель. Белла Хадід дефілювала у двох неймовірних комплектах білизни, які їй дуже личили.
Як виглядала Белла Хадід на подіумі?
Знаменитість крокувала подіумом у червоній спідній білизні з атласу, яку доповнювали червоні панчохи, які кріпилися до мереживного пояса. Образ доповнював червоний халат з напівпрозорої тканини. Белла спустила його до низу, тож він розвіювався й допоміг створити вражаючий вихід.
Модний образ Белли Хадід / Фото Getty Images
Другий образ моделі був також дуже красивим. Белла одягнула сріблясту білизну з бахромою на трусах та бюстгальтері, а її дивовижне дефіле доповнили величезні білі крила, які складалися наче з білих пелюсток троянди. Аутфіт знаменитості доповнили прозорі мюлі на підборах.
Модний образ Белли Хадід / Фото Getty Images
Шоу Victoria’s Secret колись стало стартовим майданчиком для Міранди Керр, Кендалл Дженнер та сестер Хадід, зміцнивши їхній статус у модному світі, пише Elle. Цього року бренд вирішив зробити ставку на зумерів та запросив на подіум Айріс Лоу, Лілу Мосс, Алекс Консані та Барбі Феррейру.
Як виглядають останні виходи зірок?
Джулія Робертс на Тижні моди у Нью-Йорку повторила свій культовий образ з церемонії "Золотий глобус" 1990 року, одягнувши темно-сірий костюм від Givenchy.
Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ, поєднавши білосніжну сорочку з глибоким декольте та чорну подовжену спідницю-олівець.
Памела Андерсон відродила моду на масивні плечі, з'являючись у сукні з акцентними плечима на шоу Mugler.