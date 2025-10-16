В среду вечером, 15 октября, в Нью-Йорке состоялся долгожданный показ бренда Victoria's Secret. Самые известные модели шагали по подиуму в белье с крыльями или другими интересными украшениями. Среди всех была и Белла Хадид, которая недавно попала в больницу.

Знаменитая американская модель оказалась в палате больницы в конце сентября из-за обострения болезни Лайма, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Беллы Хадид.

28-летняя супермодель страдает недугом уже 17 лет. Белла даже показала своим подписчикам фотографии с капельницей и в уязвимом и отчаянном состоянии – со слезами на глазах.

Впрочем, ухудшение состояния удалось преодолеть, поэтому красавица появилась на шоу Victoria's Secret не как гостья, а полноценная модель. Белла Хадид дефилировала в двух невероятных комплектах белья, которые ей очень подходили.

Как выглядела Белла Хадид на подиуме?

Знаменитость шагала по подиуму в красном нижнем белье из атласа, которое дополняли красные чулки, которые крепились к кружевному поясу. Образ дополнял красный халат из полупрозрачной ткани. Белла спустила его до низа, поэтому он развеивался и помог создать впечатляющий выход.



Модный образ Беллы Хадид / Фото Getty Images

Второй образ модели был также очень красивым. Белла надела серебристое белье с бахромой на трусах и бюстгальтере, а ее удивительное дефиле дополнили огромные белые крылья, которые состояли как из белых лепестков розы. Аутфит знаменитости дополнили прозрачные мюли на каблуках.



Модный образ Беллы Хадид / Фото Getty Images

Шоу Victoria's Secret когда-то стало стартовой площадкой для Миранды Керр, Кендалл Дженнер и сестер Хадид, укрепив их статус в модном мире, пишет Elle. В этом году бренд решил сделать ставку на зуммеров и пригласил на подиум Айрис Лоу, Лилу Мосс, Алекс Консани и Барби Феррейру.

Как выглядят последние выходы звезд?