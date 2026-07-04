На щастя, дизайнери знайшли компроміс – речі в білизняному стилі. Вони дарують ту саму бажану легкість і прохолоду, але залишаються абсолютно доречними на вулицях міста. Достатньо лише знати кілька простих правил стилізації, щоб перетворити витончений шовк та мереживо на основу свого повсякденного гардероба. Про них детальніше – пише видання Vogue.

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Як правильно носити речі в білизняному стилі?

Найпростіший спосіб приборкати цей тренд – потоваришувати з контрастами. Наприклад, ніжний топ на тонких бретелях із мереживом миттєво втрачає зайву відвертість, якщо одягнути його з грубими широкими джинсами та масивними сандалями. Таке поєднання текстур робить образ розслабленим і неймовірно стильним.

Стильний образ на літо 2026 року / Фото Pinterest

Для тих, хто шукає універсальний аутфіт для насиченого дня, порятунком стане дует атласного топа та класичних штанів. Зранку в такому комплекті можна сміливо йти на ділову зустріч, а ввечері, просто змінивши сумку чи додавши прикрас, вирушати на келих вина з друзями.

Як носити атласний топ влітку 2026 / Фото Pinterest

Якщо ви не хочете довго думати над комбінаціями, зверніть увагу на готові атласні комплекти. Верх і низ, виконані в одному стилі, завжди створюють враження продуманого до дрібниць образу, хоча насправді ви витратили на збори всього дві хвилини.

Що одягнути на прогулянку містом / Фото Pinterest

Окремої уваги заслуговують спідниці та сукні-комбінації, які вже стали справжньою літньою класикою. Спідниця з шовку чи атласу іноді здається занадто романтичною, але суворий структурований жакет миттєво додає їй чітких міських ліній.

Жіночий стиль 2026 / Фото Pinterest

Для найсміливіших модниць існує особливий прийом, який стилісти називають теорією "неправильного взуття". Спробуйте поєднати вільні атласні шорти, які нагадують піжамні, з витонченими туфлями-човниками. Саме цей різкий контраст між домашнім затишком та підборами робить образ модним.

Модний образ на літо 2026 / Фото Pinterest

Нагадаємо, що наша редакція вже розповідала про стильні варіанти низу на літо, які легко поєднувати з будь-яким верхом.