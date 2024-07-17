Ідеально скопіювала кожного: блогерка ефектно повторила образи персонажів "Думками навиворіт 2"

17 липня 2024, 12:23
Читать новость на русском

Джерело:

@camilapudim

Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" від студії Pixar встановив абсолютні рекорди касових зборів і став дуже популярним. Образи героїв мультфільму настільки сподобалися шанувальникам, що вони навіть створюють макіяж в такому стилі.

Так, відома блогерка та візажистка Camila Pudim, яка до слова започатковує чимало трендів у тіктоці, відтворила образи усіх героїв мультфільму-рекордсмена. Дівчина до найменших деталей відтворила образи героїв, чим підкорила мережу.

До теми Моторошні трансформації, від яких перехоплює дух: дівчина створює "жахливий" макіяж

Блогерка повторила образи героїв мультфільму

На тлі популярності мультфільму "Думками навиворіт 2" блогерка вирішила повторити образи улюблених персонажів. Так, Каміла взяла за основу трейлер анімаційного фільму, а образи повторювала один за одним. 

Загалом, блогерка продемонструвала усі 8 героїв-персонажів: 

  • Радість,
  • Сум,
  • Гнів,
  • Страх,
  • Відраза,
  • Тривожність,
  • Нудьга,
  • Конфуз.

До слова, мультфільм "Думками навиворіт 2" побив усі світові рекорди, адже цей анімаційний фільм став найуспішнішим дебютом у кіно. Так, лише за перші дні прем'єри у кіно стрічка зібрала приблизно 295 мільйонів доларів у всьому світі.

Дівчина відтворила образи героїв з мультфільму "Думками навиворіт 2": дивіться відео

Ці перевтілення буквально підкорили мережу, адже відео за 5 днів переглянули майже 80 мільйонів користувачів, 13,6 мільйона вподобань, а понад 172,6 тисячі користувачів залишили свої коментарі. 

Автор: Анжеліка Байбак