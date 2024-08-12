"Дівчина Трампа": британська блогерка набила на лобі прізвище колишнього президента США

Британська інфлюенсерка та модель OnlyFans викликала у соцмереж фурор заявивши, що зробила татуювання "Трамп" великими жирними літерами на лобі.

Чому дівчина вирішила набити такий напис на своєму обличчі, як виглядає тату та як на це відреагували користувачі соцмереж, розповідаємо далі.

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Як дівчина зробила татуювання на лобі

21-річна Рейн Монро, яка називає себе "дівчиною Трампа", опублікувала у своєму інстаграм фото та відео, на яких видно, що на її лобі з'явилося татуювання з прізвищем колишнього президента США.

Я це зробила,

– підписала один з роликів Рейн.

Як британка виглядає з тату: дивіться фото

На відео видно, як вона в чорній футболці з написом "дівчина Трампа" сидить на стільці в тату-салоні у Лондоні, а художниця набиває прізвище політика їй на лобі.

Я вважаю, що це найкраще татуювання, яке я коли-небудь робила,

– каже майстриня, коли закінчує роботу.

Як дівчині робили тату: дивіться відео

Однак не всі користувачі соцмереж мають таке ж позитивне враження від цього малюнку на тілі. Кілька людей, що відредагували на відео, припустити, що це просто жарт. "Я не вірю, що вона справді це зробила. Просто хоче переглядів", – писали люди.

Водночас ті, хто вірить вчинку дівчини, ставлять під сумнів її життєві вибори. "Я можу тільки уявити, які ще неймовірні рішення ти робила у своєму житті", "Мені подобається, коли жінки ходять із попереджувальними етикетками", "Справді підкреслює твої риси обличчя", – саркастично писали користувачі у коментарях.