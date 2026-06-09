Правильно підібраний червоний може ідеально підійти кожній. Як знайти свій варіант – пояснюємо далі в матеріалі 24 Каналу.

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Щоб знайти ідеальний відтінок, насамперед варто визначити свій підтон шкіри. Основними вважаються холодний, теплий і нейтральний.

Дівчина з макіяжем / Фото Canva

Холодний підтон шкіри характеризується рожевими або блакитними відтінками. Зазвичай у таких людей світла або оливкова шкіра, а волосся – темне чи попелясте.

Теплий підтон шкіри має золотисті або жовтуваті відтінки. Він часто поєднується з персиковим тоном обличчя та волоссям теплих відтінків – від світлого до каштанового.

У людей з нейтральним підтоном немає чітко вираженого теплого чи холодного відтінку – він знаходиться між ними.

Після того як ви визначили свій підтон, можна переходити до вибору відтінку червоної помади.

Якщо у вас холодний підтон, обирайте червоні помади з малиновими або легкими синюватими нотками. Вони освіжають обличчя та можуть візуально робити зуби білішими.

Для теплого підтону краще підходять помади з кораловими або помаранчевими відтінками. Вони гармонійно поєднуються з теплою шкірою та надають обличчю здорового сяйва.

Якщо у вас нейтральний підтон, вибір значно ширший – вам можуть однаково пасувати як теплі, так і холодні відтінки червоного. Тому варто експериментувати й пробувати різні варіанти, щоб знайти той, який подобається найбільше.

Різні відтінки червоних помад / Фото з сайту Lamel

До того ж пам'ятайте, що важливий не лише колір, а й текстура помади. Один і той самий відтінок може виглядати по-різному в матовому, сатиновому чи глянцевому фініші. Тож краще протестувати різні варіанти, щоб знайти той, який найкомфортніший і найбільше відповідає ситуації.

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