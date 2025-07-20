Не тільки під джинси: з чим комбінувати футболку з принтом, аби виглядати стильно

Футболки з принтом залишаються неймовірно актуальними. Це не дивно, адже їх точно можна назвати класикою літнього гардероба.

Цьогоріч дизайнери пропонують подивитись на футболки під іншим кутом. Адже насправді вони можуть стати чудовою основою будь-якого образу, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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З чим комбінувати футболку з принтом?

Футболку можна комбінувати з абсолютно різними речами. Попри упередження, що це виключно спортивний стиль, практика доводить зовсім інше.

З улюбленими джинсами

Цей варіант є базою. Аби футболка в такій комбінації мала бездоганний вигляд, необхідно "погратися" з деталями. Зокрема, додати прикраси, стильне взуття і гарну сумочку.

Зауважте! Щоб носити цей лук у прохолодну погоду, варто додати блейзер.



Як скомбінувати футболку з принтом та джинсами / Фото Vogue Ukraine

Зі спідницею bubble

Цьогоріч в моду увійшли спідниці bubble. Вони виглядають дуже витончено та жіночно. На основі комбінації такої спідниці та футболки можна створити неймовірний образ у стилі бохо-шик. Для цього в лук варто додати замшевий жакет, взуття "в тон" (наприклад чобітки "козаки") та аксесуари у цій стилістиці. Такий образ стане чудовим вбранням для побачення у прохолодний літній вечір.



З якою спідницею можна поєднати широку футболку з принтом / Фото Vogue Ukraine

З шовковою мідіспідницею

Шовкові мідіспідниці продовжують бути в тренді у 2025 році. Вони чудово поєднуються з футболками, створюючи неймовірно елегантний образ. Аби такий лук виглядав ще цікавіше варто додати аксесуари. Наприклад, хустку чи акцентні сережки.



Як носити футболку та шовкову спідницю, приклади комбінації / Фото Vogue Ukraine

З мереживними штанами

Мереживні штани увійшли в моду ще торік. Проте саме у 2025 році вони набули широкої популярності. При створенні такої комбінації можна погратися з контрастами. Наприклад, обрати темну футболку і світлі штани.



З чим носити мереживні штани / Фото Vogue Ukraine

Лайфхак! Підбираючи аксесуари, зверніть увагу на кольори, що уже наявні у вашому образі. Наприклад, орієнтуйтесь на принт на футболці.