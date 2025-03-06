6 березня, 10:02
Як зняти етикетку з одягу, щоб його не пошкодити
Основні тези
- Для зняття етикетки з одягу можна використовувати пилочку для нігтів.
- Етикетку, пришиту ниткою, можна видалити манікюрними ножицями або "протягнути" за допомогою швейної голки.
Етикетка на одязі зазвичай сильно заважає.. Вона може натирати і створювати шалений дискомфорт протягом усього дня.
Зняти етикетку це ще той квест. Адже це потрібно зробити так, аби не пошкодився одяг, пише 24 Канал з посиланням на Diana Gologovets.
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Що зробити, аби зняти етикетку
Аби зняти етикетку, непотрібно мати спеціальні інструменти. Достатньо буде звичайної пилочки для нігтів.
Як знімати етикетку:
- пилочкою акуратно "запиліть" місце, де пришита етикетка;
- намагайтесь уникати потрапляння на тканину, "запилювати" потрібно лише нитку на яку пришита етикетка;
- акуратно змініть етикетку;
- видаліть залишки нитки руками (або пінцетом).
Які ще методи дієві для видалення етикетки
Метод видалення залежить від того як була закріплена етикетка. Якщо вона приклеєна клеєм:
- в такому випадку клей з етикетки, можна акуратно розтопити його за допомогою фену (температура фену має бути середня, перегрівати не варто);
- в магазинах є спеціальний засіб, що дозволяє легко видаляти приклеєні етикетки.
Якщо етикетка пришита ниткою:
- етикетку, пришиту ниткою, можна видалити за допомогою манікюрних ножиць (просто акуратно підріжте ниточки і видаліть їх пінцетом);
- нитку, на яку закріплена етикетка, можна "протягнути" за допомогою швейної нитки.