Шорти та светр – найцікавіше поєднання на осінь: приміряйте образ вже зараз
- Модниці рекомендують поєднувати шорти зі светрами для створення стильного осіннього образу, особливо в прохолодну погоду.
З початком осені завжди складно підібрати для себе образ, бо денна погода дозволяє носити щось коротке, але ранки та вечори вже стають помітно прохолоднішими. Модниці знайшли цікаве поєднання, яке радимо спробувати у вересні.
Для багатьох модниць осінь стає часом для експериментів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Дівчата все частіше доповнюють образи з шортами – светром. Такий аутфіт стане особливо стильним у вітряну чи прохолодну погоду.
Як носити шорти зі светром?
Вересень цього року досить теплий, тож зверху замість масивного вовняного светра можна одягнути стильний кардиган, світшот чи худі. А от поєднання з шортами не має обмежень. Це можуть бути велосипедки, бермуди, костюмні шорти, бавовняні чи піжамні.
Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan
Загалом образ на основі светра й шортів виглядає затишно й красиво, та чудово вписується в ритм міста.
Дівчата залюбки стилізують шорти з мереживом і балетками – осіннім светром, а джинсові шорти доповнюють лонгслівом та жакетом. Кардиган з шортами має цікавий вигляд у поєднанні з чоботами й довгим пальтом.
Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan
Модне поєднання шортів та штанів / Фото з Cosmopolitan
Що можна носити з жакетом восени?
Модниці показали, що жакет має гарний вигляд з різними сукнями, джинсами та спідницями. Цей елемент гардероба настільки універсальний, що навіть вдало поєднується з різним взуттям.
Надя Дорофєєва на Тижні моди у Києві продемонструвала ефектний вихід на основі чорного жакета, топу та штанів в одному кольорі.
Часті питання
Які модні поєднання одягу популярні цієї осені?
Осінь часто стає часом для модних експериментів. Одним із популярних поєднань є комбінація шортів та светра. Такий образ виглядає затишно й стильно — особливо у вітряну або прохолодну погоду.
Як можна стилізувати шорти зі светром?
Шорти можна поєднувати з різними типами светрів — від кардиганів і світшотів до худі. За теплішої погоди можна обрати легший верх. Шорти можуть бути різними — від велосипедок і бермудів до костюмних чи піжамних.
Що можна носити з жакетом восени?
Жакет — універсальний елемент гардероба, який добре поєднується з сукнями, джинсами та спідницями. Він також вдало комбінується з різним взуттям, що робить його ідеальним вибором для різних образів.