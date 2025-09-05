Шорты и свитер – самое интересное сочетание на осень: примерьте образ уже сейчас
- Модницы осенью комбинируют шорты со свитерами или кардиганами для стильного и уютного образа.
- Шорты могут быть разных типов, а верхняя одежда варьируется от свитеров до худи, в зависимости от погоды.
С началом осени всегда сложно подобрать для себя образ, потому что дневная погода позволяет носить что-то короткое, но утро и вечера уже становятся заметно прохладнее. Модницы нашли интересное сочетание, которое советуем попробовать в сентябре.
Для многих модниц осень становится временем для экспериментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Девушки все чаще дополняют образы с шортами – свитером. Такой аутфит станет особенно стильным в ветреную или прохладную погоду.
Читайте также Как сочетать цвета в одежде: Андре Тан дал 3 совета, которые работают всегда
Как носить шорты со свитером?
Сентябрь этого года достаточно теплый, поэтому сверху вместо массивного шерстяного свитера можно надеть стильный кардиган, свитшот или худи. А вот сочетание с шортами не имеет ограничений. Это могут быть велосипедки, бермуды, костюмные шорты, хлопковые или пижамные.
Модное сочетание шорт и брюк / Фото из Cosmopolitan
В целом образ на основе свитера и шорт выглядит уютно и красиво, и прекрасно вписывается в ритм города.
Девушки охотно стилизуют шорты с кружевом и балетками – осенним свитером, а джинсовые шорты дополняют лонгсливом и жакетом. Кардиган с шортами интересно смотрится в сочетании с сапогами и длинным пальто.
Модное сочетание шорт и брюк / Фото из Cosmopolitan
Модное сочетание шорт и брюк / Фото из Cosmopolitan
Что можно носить с жакетом осенью?
Модницы показали, что жакет хорошо смотрится с различными платьями, джинсами и юбками. Этот элемент гардероба настолько универсален, что даже удачно сочетается с разной обувью.
Надя Дорофеева на Неделе моды в Киеве продемонстрировала эффектный выход на основе черного жакета, топа и брюк в одном цвете.
Частые вопросы
Какие модные сочетания одежды популярны этой осенью?
Осень часто становится временем для модных экспериментов. Одним из популярных сочетаний является комбинация шорт и свитера. Такой образ выглядит уютно и стильно - особенно в ветреную или прохладную погоду.
Как можно стилизовать шорты со свитером?
Шорты можно сочетать с разными типами свитеров - от кардиганов и свитшотов до худи. При более теплой погоде можно выбрать более легкий верх. Шорты могут быть разными - от велосипедок и бермудов до костюмных или пижамных.
Что можно носить с жакетом осенью?
Жакет - универсальный элемент гардероба, который хорошо сочетается с платьями, джинсами и юбками. Он также удачно комбинируется с различной обувью, что делает его идеальным выбором для различных образов.