Парфуми стали певною візитівкою людини. Тепер сприймається не лише образ, але й запах, тому так важливо обрати свій аромат, який в усіх буде характеризуватися саме з вами. Чоловіки обожнюють парфуми не менше за жінок, тож далі розповімо про 5 найкращих ароматів.

У деяких запахах містяться такі нотки, які здатні привернути увагу жінки, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Пошук парфумів для чоловіка може видатися складним завданням, втім експерти з парфумерії допомогли скласти список тих парфумів, які найчастіше обирають для себе чоловіки у магазинах.

Читайте також Затишна кав'ярня з турецькою трояндою: це наймодніший парфум осені-2025

Які чоловічі парфуми є найкращими?

Dior Sauvage

Аромат пахне квітами, спеціями та цитрусовими. У парфумі відчуваються нотки лаванди, перцю та грейпфрута. Запах має сильний шлейф, тому цим парфумом вдасться вразити жінку.



Найкращі чоловічі парфуми / Фото Pinterest

Giorgio Armani Acqua di

У цьому ароматі є збалансовані морські нотки, зелений мандарин та шавлія. У композиції ще відчувається лайм та бергамот, а також кедр.



Найкращі чоловічі парфуми / Фото Pinterest

Tom Ford Tobacco Vanille

Парфум є одним із найвпізнаваніших та найпопулярніших ароматів лінійки. Основну ноту – ваніль, доповнюють димний тютюн та пряний імбир. Аромат є дуже інтенсивним, тому наносити його треба обережно.



Найкращі чоловічі парфуми / Фото Pinterest

Creed Aventus

Аромат є одним з найпопулярніших чоловічих парфумів. Aventus має фруктові нотки, які збалансовані зеленими та моховими відтінками. Парфум добре лягає на шкіру й тримається цілий день.



Найкращі чоловічі парфуми / Фото Pinterest

Rabanne 1 Million

Флакон цих парфумів нагадує золоту цеглу. Щоб пахнути на мільйон доларів, чоловікам варто придбати лише цей аромат. Аромат містить важкі шкіряні, деревні та бурштинові нотки, які розкриваються відтінком троянди й цитрусових.



Найкращі чоловічі парфуми / Фото Pinterest

Які аромати підійдуть кожній жінці?