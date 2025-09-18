У деяких запахах містяться такі нотки, які здатні привернути увагу жінки, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Пошук парфумів для чоловіка може видатися складним завданням, втім експерти з парфумерії допомогли скласти список тих парфумів, які найчастіше обирають для себе чоловіки у магазинах.
Які чоловічі парфуми є найкращими?
Dior Sauvage
Аромат пахне квітами, спеціями та цитрусовими. У парфумі відчуваються нотки лаванди, перцю та грейпфрута. Запах має сильний шлейф, тому цим парфумом вдасться вразити жінку.
Giorgio Armani Acqua di
У цьому ароматі є збалансовані морські нотки, зелений мандарин та шавлія. У композиції ще відчувається лайм та бергамот, а також кедр.
Tom Ford Tobacco Vanille
Парфум є одним із найвпізнаваніших та найпопулярніших ароматів лінійки. Основну ноту – ваніль, доповнюють димний тютюн та пряний імбир. Аромат є дуже інтенсивним, тому наносити його треба обережно.
Creed Aventus
Аромат є одним з найпопулярніших чоловічих парфумів. Aventus має фруктові нотки, які збалансовані зеленими та моховими відтінками. Парфум добре лягає на шкіру й тримається цілий день.
Rabanne 1 Million
Флакон цих парфумів нагадує золоту цеглу. Щоб пахнути на мільйон доларів, чоловікам варто придбати лише цей аромат. Аромат містить важкі шкіряні, деревні та бурштинові нотки, які розкриваються відтінком троянди й цитрусових.
Які аромати підійдуть кожній жінці?
- Зверніть увагу на парфуми Kilian Love Don’t Be Shy мають солодкий запах з нотами зефіру, ванілі, апельсина, жимолості та троянди.
- Вишуканий аромат Tom Ford Café Rose поєднує пряні відтінки коріандру, кардамону, кави та пачулі, підходить для осінньої пори.