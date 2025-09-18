В некоторых запахах содержатся такие нотки, которые способны привлечь внимание женщины, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Поиск духов для мужчины может показаться сложной задачей, впрочем эксперты по парфюмерии помогли составить список тех духов, которые чаще всего выбирают для себя мужчины в магазинах.

Какие мужские духи являются лучшими?

Dior Sauvage

Аромат пахнет цветами, специями и цитрусовыми. В парфюме чувствуются нотки лаванды, перца и грейпфрута. Запах имеет сильный шлейф, поэтому этим парфюмом удастся поразить женщину.



Лучшие мужские духи / Фото Pinterest

Giorgio Armani Acqua di

В этом аромате есть сбалансированные морские нотки, зеленый мандарин и шалфей. В композиции еще чувствуется лайм и бергамот, а также кедр.



Лучшие мужские духи / Фото Pinterest

Tom Ford Tobacco Vanille

Парфюм является одним из самых узнаваемых и популярных ароматов линейки. Основную ноту – ваниль, дополняют дымный табак и пряный имбирь. Аромат очень интенсивный, поэтому наносить его надо осторожно.



Лучшие мужские духи / Фото Pinterest

Creed Aventus

Аромат является одним из самых популярных мужских духов. Aventus имеет фруктовые нотки, которые сбалансированы зелеными и моховыми оттенками. Парфюм хорошо ложится на кожу и держится целый день.



Лучшие мужские духи / Фото Pinterest

Rabanne 1 Million

Флакон этих духов напоминает золотой кирпич. Чтобы пахнуть на миллион долларов, мужчинам стоит приобрести только этот аромат. Аромат содержит тяжелые кожаные, древесные и янтарные нотки, которые раскрываются оттенком розы и цитрусовых.



Лучшие мужские духи / Фото Pinterest

