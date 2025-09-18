5 лучших духов для мужчин: пахнут на миллион долларов
Духи стали определенной визитной карточкой человека. Теперь воспринимается не только образ, но и запах, поэтому так важно выбрать свой аромат, который у всех будет характеризоваться именно с вами. Мужчины обожают духи не меньше женщин, поэтому далее расскажем о 5 лучших ароматов.
В некоторых запахах содержатся такие нотки, которые способны привлечь внимание женщины, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Поиск духов для мужчины может показаться сложной задачей, впрочем эксперты по парфюмерии помогли составить список тех духов, которые чаще всего выбирают для себя мужчины в магазинах.
Какие мужские духи являются лучшими?
Dior Sauvage
Аромат пахнет цветами, специями и цитрусовыми. В парфюме чувствуются нотки лаванды, перца и грейпфрута. Запах имеет сильный шлейф, поэтому этим парфюмом удастся поразить женщину.
Лучшие мужские духи / Фото Pinterest
Giorgio Armani Acqua di
В этом аромате есть сбалансированные морские нотки, зеленый мандарин и шалфей. В композиции еще чувствуется лайм и бергамот, а также кедр.
Лучшие мужские духи / Фото Pinterest
Tom Ford Tobacco Vanille
Парфюм является одним из самых узнаваемых и популярных ароматов линейки. Основную ноту – ваниль, дополняют дымный табак и пряный имбирь. Аромат очень интенсивный, поэтому наносить его надо осторожно.
Лучшие мужские духи / Фото Pinterest
Creed Aventus
Аромат является одним из самых популярных мужских духов. Aventus имеет фруктовые нотки, которые сбалансированы зелеными и моховыми оттенками. Парфюм хорошо ложится на кожу и держится целый день.
Лучшие мужские духи / Фото Pinterest
Rabanne 1 Million
Флакон этих духов напоминает золотой кирпич. Чтобы пахнуть на миллион долларов, мужчинам стоит приобрести только этот аромат. Аромат содержит тяжелые кожаные, древесные и янтарные нотки, которые раскрываются оттенком розы и цитрусовых.
Лучшие мужские духи / Фото Pinterest
Какие ароматы подойдут каждой женщине?
- Обратите внимание на духи Kilian Love Don't Be Shy имеют сладкий запах с нотами зефира, ванили, апельсина, жимолости и розы.
- Изысканный аромат Tom Ford Café Rose сочетает пряные оттенки кориандра, кардамона, кофе и пачули, подходит для осенней поры.
