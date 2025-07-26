Чоловічий гардероб для дівчат: Андре Тан розповів, що додати в образ

Дівчатам можна звернути увагу на речі з чоловічого гардероба. Деякі елементи вбрання можуть чудово доповнити образ, тож Андре Тан розповів, що саме варто додати.

Відомий український дизайнер та фешн-експерт звернув увагу на чоловічий гардероб, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Дизайнер часто свою свою особисту сторінку міксує з тенденціями та порадами для своїх підписниць.

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Як чоловічий гардероб інтегрувати у жіночий?

Якщо ви любите речі в стилі оверсайз, то радимо придивитися до кількох цікавих речей, які радить дизайнер.

Костюм оверсайз

Завдяки класичному чоловічому костюму, який поєднує в собі строгість та розслабленість, можна отримати ефектний образ. Для створення кежуального образу, костюм варто поєднувати з білою футболкою, сорочкою та балетками, а для розслабленого аутфіту – з кросівками.



Речі з чоловічого гардероба, які підходять дівчатам / Фото Pexels

Краватка

Цього року краватка перестала бути виключно елементом чоловічого гардероба. Дуже красиво виглядає цей аксесуар у поєднанні з сорочкою та жакетом. Краватка в образі додає індивідуальності.



Речі з чоловічого гардероба, які підходять дівчатам / Фото Pexels

Чоловіче взуття

Додавайте до свого гардероба лофери, дербі чи оксфорди. Таке взуття можна комбінувати з жіночими елементами гардероба – мініспідницями чи сукнями.



Речі з чоловічого гардероба, які підходять дівчатам / Фото Pexels

Бомбер оверсайз

Цей верхній одяг продовжує бути популярним, тому рекомендуємо звернути на цю річ особливу увагу. Обирайте бомбер в чорному чи коричневому кольорі й поєднуйте з блакитними джинсами.



Речі з чоловічого гардероба, які підходять дівчатам / Фото Pexels

До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.