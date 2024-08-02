Що робити, якщо губи сохнуть, втрачають колір, на них утворюються тріщинки та мікротравми, розповідаємо далі.

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Не облизуйте губи

У спекотний день є велика спокуса постійно облизувати пересохлі губи. Однак цього робити не можна – слина швидко випаровується, тож шкіра сохне ще сильніше. Краще змочити їх чистою водою.

Дбайте про зволоження

Після тривалого перебування на сонці варто наносити на губи натуральні олії. Можна використовувати засоби з вазеліном, гіалуроновою кислотою, олією ши.

Також варто регулярно робити це перед сном – вночі шкіра встигатиме відновитися.

Пом'якшуйте та відлущуйте

Пересохлі губи потребують ніжного скрабування. Для цього оберіть професійний засіб чи зробіть маску з оливкової олії, коричневого цукру та меду в рівних пропорціях.

Незалежно від вибору нанесіть на губи скраб й злегка помасажуйте круговими рухами. Таку процедуру можна проводити не частіше 2 – 3 разів на тиждень.

Відмовтеся від декоративної косметики

Влітку краще не використовувати агресивну косметику, адже чим краще помада тримається на губах, тим сильніше їх сушить.

Застосовуйте сонцезахисні креми

Не тільки шкіра обличчя, а й губи потребують захисту від ультрафіолету. Перед виходом на сонце обробляйте губи засобами з SPF-захистом. Для цього краще використовувати косметику, збагачену вітамінами та поживними оліями.

Пийте більше рідини

У літню пору потрібно пити більше рідини. Це не тільки допоможе уникнути зневоднення всього організму, а й допоможе шкірі обличчя і губ не пересихати на спеці.