Что делать, если губы сохнут, теряют цвет, на них образуются трещинки и микротравмы, рассказываем дальше.

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Не облизывайте губы

В жаркий день есть большой соблазн постоянно облизывать пересохшие губы. Однако этого делать нельзя – слюна быстро испаряется, поэтому кожа сохнет еще сильнее. Лучше смочить их чистой водой.

Заботьтесь об увлажнении

После длительного пребывания на солнце стоит наносить на губы натуральные масла. Можно использовать средства с вазелином, гиалуроновой кислотой, маслом ши.

Также стоит регулярно делать это перед сном – ночью кожа успевает восстановиться.

Смягчайте и отшелушивайте

Пересохшие губы нуждаются в нежном скрабировании. Для этого выберите профессиональное средство или сделайте маску из оливкового масла, коричневого сахара и меда в равных пропорциях.

Независимо от выбора нанесите на губы скраб и слегка помассируйте круговыми движениями. Такую процедуру можно проводить не чаще 2 – 3 раз в неделю.

Откажитесь от декоративной косметики

Летом лучше не использовать агрессивную косметику, ведь чем лучше помада держится на губах, тем сильнее их сушит.

Применяйте солнцезащитные кремы

Не только кожа лица, но и губы нуждаются в защите от ультрафиолета. Перед выходом на солнце обрабатывайте губы средствами с SPF-защитой. Для этого лучше использовать косметику, обогащенную витаминами и питательными маслами.

Пейте больше жидкости

В летнее время нужно пить больше жидкости. Это не только поможет избежать обезвоживания всего организма, но и поможет коже лица и губ не пересыхать на жаре.