Волосся потрібно сушити завжди. Якщо регулярно спати з мокрою головою, це може призвести до катастрофічних наслідків, пише 24 Канал.

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3 основні причини чому не можна спати з мокрим волоссям

Пошкодження волосся

Під час сну може виникати сильне тертя об подушку. Через це волосина сильно пошкоджується. А якщо волосся ще й вологе, є імовірність, що воно сильно заплутається і нерівномірно висохне.



Чи можна спати з незаплетеним волоссям / Фото Unsplash

Ризик загострення хронічних захворювань шкіри голови

Лупа, псоріаз, екзема – захворювання з якими стикається дуже багато людей. При таких проблемах категорично не можна спати з мокрим волоссям

Розмноження патогенних бактерій у вашій подушці

Тепле вологе середовище дуже подобається багатьом бактеріям та комахам. Саме таким місцем для їх розмноження може стати ваша подушка, якщо ви спите на ній з мокрим волоссям.



Чи варто заплітати волосся перед сном / Фото Unsplash

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Як зберегти волосся під час сну