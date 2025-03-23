Волосы нужно сушить всегда. Если регулярно спать с мокрой головой, это может привести к катастрофическим последствиям, пишет 24 Канал.

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3 основные причины почему нельзя спать с мокрыми волосами

Повреждение волос

Во время сна может возникать сильное трение о подушку. Из-за этого волос сильно повреждается. А если волосы еще и влажные, есть вероятность, что они сильно запутаются и неравномерно высохнут.



Можно ли спать с незаплетенными волосами / Фото Unsplash

Риск обострения хронических заболеваний кожи головы

Перхоть, псориаз, экзема – заболевания с которыми сталкивается очень много людей. При таких проблемах категорически нельзя спать с мокрыми волосами

Размножение патогенных бактерий в вашей подушке

Теплая влажная среда очень нравится многим бактериям и насекомым. Именно таким местом для их размножения может стать ваша подушка, если вы спите на ней с мокрыми волосами.



Стоит ли заплетать волосы перед сном / Фото Unsplash

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Как сохранить волосы во время сна