Улучшить ситуацию возможно. Для этого лишь нужно воспользоваться правильными методами, пишет 24 Канал.
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Как легко улучшить состояние волос
- Уменьшайте воздействие на волосы ночью
Ночью заплетайте волосы. По возможности используйте шелковую наволочку. Таким образом, вы уменьшите негативное влияние на ваши волосы от трения о подушку.
Обратите внимание! Волосы нужно заплетать в легкую косу.
- Мойте волосы водой правильной температуры
Как сделать волосы менее сухими / Фото Pexels
Не стоит мыть голову слишком горячей водой. Это может травмировать волос. Лучше использовать для мытья теплую даже слегка прохладную воду.
- Увлажняйте волосы
"Наполняйте" волосы с помощью бальзамов и масок. Наносите эти средства на длину, избегая попадания на корни.
Заметьте! Бальзам нужно наносить ежедневно.
- Дополнительно защищайте волосы
Как сделать волосы блестящими и здоровыми / Фото Pexels
Волосы нуждаются в защите не только от высоких температур. Когда на улице холодно, не стоит забывать о термозащите. Наносите это средство ежедневно, особенно перед выходом на улицу.