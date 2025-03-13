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Lady Поради для Lady Що робити, щоб сумка не спадала з плеча: 5 дієвих порад
13 березня, 19:11
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Що робити, щоб сумка не спадала з плеча: 5 дієвих порад

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Широкий, текстурований ремінець і правильне носіння сумки допоможуть уникнути сповзання з плеча.
  • Використання силіконових підкладок і одяг з текстурою також сприяють кращій фіксації сумки.

Якщо сумка постійно спадає з плеча, це неабияк дратує. Однак є кілька способів, як цьому можна запобігти.

Є сумки, які ніколи не вийдуть із моди. Однак навіть найдорожча люксова сумка може спадати з плеча, пише 24 Канал.

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5 способів зробити так, щоб сумка не сковзала з плеча

  • Обирайте правильний ремінець

Ширший ремінець краще тримається на плечі, ніж вузький. Крім цього, все залежить і від його матеріалу. Текстурований ремінець (наприклад, із тканини або замші) менше ковзає, ніж гладка шкіра чи екошкіра.

  • Правильно носіть сумку

Носіть сумку ближче до шиї – якщо ремінець розташований якомога далі від краю плеча, він рідше сповзатиме.

І, якщо довжина ремінця дозволяє, носіть сумку навхрест – такий спосіб носіння не лише зручний, а й допомагає рівномірно розподілити вагу.


Старайтеся, щоб ремінець був ближче до шиї, а не на краю плеча / Unsplash

  • Використовуйте силіконові або текстильні підкладки

Мало хто знає про те, що існують спеціальні силіконові накладки на ремінь, які зменшують ковзання. Також деякі сумки мають тканинну підкладку з внутрішньої сторони ременя, що допомагає фіксувати його на плечі.

  • Додайте об'єм на плечі

Одяг із текстурою, наприклад, светр із грубої в'язки, допоможе утримувати сумку краще, ніж шовковиста або дуже гладка тканина.

  • Тримайте руку на ремінці

Це один із найочевидніших способів, однак він працює. Якщо несете важку сумку, то можна іноді притримувати її рукою, щоб запобігти сповзанню.