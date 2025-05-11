Волосся більше випадати не буде: 5 звичок, яких треба позбутися

Доглянуте й красиве волосся хоче мати кожна дівчина, однак не всі вміють правильно слідкувати за ним. Через значні помилки пасма не лише пошкоджуються й ламаються, але й перестають рости та навіть випадають.

Мікробіом шкіри голови є дуже важливим для голови та здоров’я волосся, пише 24 Канал з посиланням на Independent. Цікавий момент, але мікроби та грибки, що живуть на нашій шкірі, відіграють важливу роль в підтримці здоров’я шкіри голови. Вони підтримують шкірний бар’єр та впливають на вироблення шкірного сала.

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Втім, є певні поширені звички, які впливають на стан волосся, порушуючи мікробіом, а це вже призводить до потоншання й випадіння волосся.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Дуже тісний пучок

Тугі зачіски сильно шкодять волоссю, тому високих хвостів задля щоденної зачіски – варто уникати. Коли волосяні фолікули постійно тягнуться, то це призводить до запалення й випадіння волосся. Краще заплітати волосся в косу чи робити хвіст на потилиці. Також експерти радять менше використовувати гелів чи лаків для волосся.

Сон з мокрим волоссям

Тертя мокрого волосся може призвести до ламкості. Перед тим, як лягати спати, волосся варто обов’язково висушити. Щоб під час сну пасма не сплутувалися, пасма варто заплести в косу.

Постійне миття волосся

Мити волосся треба лише за необхідності. Часте миття може видалити природні олії, які захищають мікробіом шкіри голови, роблячи локони вразливими до подразнення й сухими. Мити волосся треба тоді, коли воно здається жирним.

Сушіння рушником

Не можна агресивно терти волосся рушником, бо це може призвести до ламкості й насиченого випадіння волосся. Пасма треба легко промокнути й не скручувати мокре волосся, оскільки це призведе до напруги та ламкості.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Харчування

Для мікробіома волосся й шкіри голови необхідні жирні кислоти. Обов’язковими є продукти, що багаті на жирні кислоти омега-3, антиоксиданти та вітаміни A і D. Це може бути лосось, тунець, лляна олія, волоські горіхи та мигдаль. Також експерти радять пити достатню кількість води на день, щоб волосся було зволоженим та залишалося здоровим.