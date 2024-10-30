У шубі та кепці: Дакота Джонсон в стильному образі, який можна повторити у листопаді

Папараці підловили акторку Дакоту Джонсон на Мангеттині в стильному вбранні, яке можна без проблем повторити вже на початку листопада. В останній місяць осені дівчата вже залучають до своїх образів дублянки та шуби, тож на прикладі знаменитості спробуємо повторити її вихід.

Останнім часом Дакота Джонсон почала все частіше з’являтися на публіці та демонструвати ефектні аутфіти, пише Lady 24. Та який би образ акторка не складала, у неї завжди класика та мінімалізм на першому місці, незалежно від речей – у сукні вона та підборах чи звичайних джинсах та кросівках.

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Дакота Джонсон у шубі та джинсах

Голлівудські зірки у повсякденному житті люблять стильно та просто одягатися, втім завжди це роблять зі смаком. Дакота з’явилася перед камерами репортерів у зеленому вовняному светрі, який поєднала зі світло-блакитними джинсами та чорними черевиками на плоскій підошві.

Родзинкою її образу стала коротка коричнева шуба, яку вона доповнила чорною кепкою. Аутфіт акторки завершила коричнева замшева сумка від The Row – бренду, який заснували сестри-близнючки Олсен. Знаменитість залишила волосся розпущеним, а на обличчя одягнула окуляри.



Дакота Джонсон в красивому образі / Фото Getty Images

Коричнева сумка хобо, як у Дакоти Джонсон – хіт цієї осені. Модні експерти вважають, що замш – це чи не найпопулярніший матеріал цього сезону. У тренді не лише такі сумки, але й замшеві жакети, куртки, спідниці та чоботи.

Образ у стилі актроки здатен чудово зігріти в холодні листопадові дні, тому радимо взяти його на замітку. Повторити такий look досить просто, оскільки він складається з базових речей, які є в гардеробі у кожної дівчини. Якщо немає шуби, то аутфіт можна замінити пуховиком чи дублянкою, а замість бейсболки приміряти класичну шапку біні.