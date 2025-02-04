Вигнали з Греммі за сукню: фото образу дружини Каньє Веста Б'янки Цензорі, що сколихнув медіа
- Б'янка Цензорі, дружина Каньє Веста, з'явилась на Ґреммі у прозорій сукні, через що їх вивели з заходу поліцією.
- На афтепаті Ґреммі Б'янка одягнула прозорий чорний боді з колекції бренду Каньє Веста.
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі вразила мережу. Вона з'явилась на Ґреммі у екстравагантному образі, фактично, оголена.
Через зовнішній вигляд Б'янки Цензорі її і Каньє Веста вивела з премії поліція, пише 24 Канал.
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Як виглядала Б'янка Цензорі на Греммі
Спочатку Б'янка Цензорі зайшла на червону доріжку у довгій чорній шубі. Вона попозувала для фотографів, а потім розвернулася спиною і відійшла назад.
Чому Канье Веста вигнали з Греммі / Фото Getty Images
Далі Б'янка зупинилася і почала поступово "стягувати" шубу. Публіка завмерла. Сукня, яка була на Б'янці, виявилась прозорою.
Як Б'янка Цензорі виглядала на Греммі / Фото Getty Images
Повне відео як виглядав перфоменс Б'янки. Зауважте, що контент викладено без цензури, він призначений для аудиторії 18+
Своєю чергою Каньє у своєму інстаграмі продемонстрував ту саму сукню, яка була на його дружині.
Образ Б'янки Цензорі на афтепаті
У премії Греммі є афтепаті. На ньому епатажне подружжя уже було присутнє.
Б'янка Цензорі знову вразила своїм образом. На цей раз вона одягнула прозорий чорний боді.
Який образ був у дружини Веста на афтепаті Греммі / Фото з інстаграму Б'янки Цензорі
Зверніть увагу! Це боді є частиною колекції бренду Каньє Веста. Придбати його можна і зараз.