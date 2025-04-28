Одне дешеве взуття стане найкращим у 2025 році: як воно виглядає

Колись звичайні в’єтнамки були призначені виключно для пляжних виходів, однак зараз їх активно можна помітити в стильних міських образах. Кілька виходів відомих модниць й дуже прості та базові в’єтнамки вже стали культовими.

Відомі бренди беруть до уваги й випускають у своїх колекціях в’єтнамки з гумовою підошвою й перемичкою, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Ця історія відбувається завдяки тому, що така річ справді має попит, особливо в літню пору, коли хочеться носити щось легке й комфортно себе почувати під час довгих прогулянок.

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В’єтнамки – головне взуття літа

Це літнє взуття стало таким затребуваним, що його носять не лише з вільними лляними сукнями, але й з елегантними речима, до прикладу, штанним костюмом. Світові стилістки кажуть, що планують цього літа щодня носити в’єтнамки, оскільки вважають їх хорошою парою на літо.



В'єтнамки будуть в моді у 2025 році / Фото Pinterest

Літо – це завжди про легкість та свободу, тому дуже прості в’єтнамки ідеально підійдуть під прості аутфіти. Для декого це взуття може бути не зовсім зручним й натирати пальці, втім тут важливо лише зробити ставку на якісну пару, яка не принесе жодного дискомфорту.



В'єтнамки будуть в моді у 2025 році / Фото Pinterest

В’єтнамки можна носити щодня. Стилізувати з мішкуватими джинсами, довгими спідницями, легкими сукнями чи навіть приміряти з шовковими платтями в довжині максі. Певним чином вони можуть привертати до себе увагу, але натомість надають іншим речам можливість засяяти.

Нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли про 5 пар літнього взуття, які будуть в тренді цього сезону.

Якщо підібрати взуття правильно, то доречно вони будуть виглядати на будь-якій події – вдень чи вночі. Обирайте для себе класичні чорні в’єтнамки, втім ще можна зробити ставку на чорно-білі варіанти, які виглядають доволі красиво.