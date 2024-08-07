Які ще речі включає незвична процедура нічного догляду жінки та як вона впливає на її вигляд, розповідаємо далі.

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Як жінка доглядає за собою навіть під час сну

27-річна Мейт Майєрс з США прагнула покращила свій догляд за шкірою, особливо нічну рутину, тож створила для себе незвичні ритуали. Таким чином вона хоче заповільнити старіння та уникнути косметичної хірургії.

Тепер перед сном жінка наносить засоби для догляду за шкірою, а потім додає патчі на очі та губи, шапочку для волосся, а також пов'язку для щелепи. З усім цим вона спить.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Я знаю, що старіння – це природно, але я хочу зробити цей процес якомога витонченішим. У мене досить глибокі гусячі лапки, і я хвилювалася про подвійне підборіддя. Пов'язка для щелепи – це як тренажер для талії, але для мого обличчя,

– ділиться вона.

Мейт показує свою рутину у соцмережах, але далеко не всі користувачі сприймають її позитивно.

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Люди звинувачують мене в тому, що я встановлюю високі стандарти краси та наче наполягаю на тому, що все це необхідно робити, щоб відповідати цим стандартам. Також є ті, хто каже, що я роблю це заради чоловічої уваги, або навпаки ті, хто стверджує, що в такому вигляді зі мною ніхто не ляже у ліжко,

– каже Мейт.

Вона також додає, що її чоловік спочатку сміявся з таких процедур, але тепер називає її "королевою" та захоплюється виглядом дружини.

Що ж до результатів нічного догляду, то жінка обіцяє з часом показати прогрес більш розгорнуто, адже запроваджувати таку рутину вона почала нещодавно.

Я почуваюся набагато впевненіше після того, як це роблю. Це мої двадцять хвилин радості вночі. Це приємна рутина, на яку я чекаю з нетерпінням. Я також вважаю цей розпорядок справді дієвим,

– зауважує вона наразі.

Мейт також зазначає, що її шкіра виглядає набагато краще тепер, а зморшки не такі помітні. Крім того, позитивний вплив дає і пов'язка для щелепи.