Дівчина звернулась до метеорологів, щоб помститися колишнім: у чому її план

Жінка розробила геніальний та незвичний план помсти колишнім за допомогою метеорологічного бюро.

Що вона вигадала та як насолити колишнім партнерам можуть допомогти метеорологи, розповідаємо далі.

До теми Дістала сюрприз із сумки: хлопець покинув модель Playboy посеред побачення

Як дівчина вирішила помститися колишнім

Заблокувати колишнього партнера, почати зустрічатися з його найкращим другом або спалити речі, які він залишив, – все це класичні акти помсти. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.

Щоб насолити хлопцям, які завдали їй проблем, 26-річна дівчина подала їхні імена до метеорологічного бюро, щоб їх використати для назв буревіїв у 2025 році. Дівчина пояснює, що випадково натрапила на відповідну форму під час перевірки погоди.

Коли я натрапила на цю сторінку, я подумала, чому б не назвати буревії іменами моїх колишніх та попередніх хлопців подруги. Почасти це жарт, почасти я справді хотіла, щоб їх обрали, тож я надіслала імена та опублікувала ролик в тікток про це наступного дня,

– розповідає Бетані.

Відео дівчини стало вірусним за ніч, привернувши увагу 286 000 користувачів.

Я чесно кажучи думала, що, можливо, кілька друзів побачать це і вирішать, що це смішно. Але я не очікувала, що тікток вибухне так сильно, як це сталося, і що так багато людей також надсилатимуть імена,

– ділиться блогерка.

Дійсно сотні глядачів оцінили ідею Бетані та писали їй коментарі. "Ха-ха-ха, це геніально", "Один із моїх колишніх вказаний у цьому списку, тому молюся, щоб вони прийняли ваші пропозиції", "Це змусило мене реготати, мені подобається", – казали люди.