Фахівці стверджують, що вивертання речей навиворіт перед пранням допомагає захистити кольори від вицвітання, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. До прикладу, джинси потрібно вивертати, бо блискавки, ґудзики чи інші важкі метали здатні пошкодити делікатні тканини.

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Вивертання одягу перед пранням допоможе захистити принти та вишивку на одязі. До того ж на внутрішній частині одягу збирається найбільше поту, жиру та відмерлих клітин шкіри.

Попри те, що запобігти вицвітанню тканин складно, але вивертання одягу уповільнює цей процес, тому яскраві чи темні кольори зможуть довше прослужити.



Вивертання речей навиворіт покращує їхню якість / Фото Pexels

Обов’язково треба прати навиворіт джинси, спортивні речі, сорочки з бавовни, вбрання яскравих й темних кольорів та делікатні тканини. Не варто вивертати навиворіт одяг для немовлят та дітей, речі для роботи у дворі та футбольну форму.

Щоб ефективно випрати всі речі – не перевантажуйте пральну машину. Якщо увесь барабан забитий вбранням, то одяг не відпереться рівномірно, а віджимання при перевантаженні працює значно гірше. Також не варто зловживати засобами для прання. Велика кількість порошку здатна залишити сліди на одязі.

До слова, ми розповіли про тканини, які добре підходять для спекотної погоди, оскільки вони дозволяють шкірі дихати та регулюють температуру тіла.

Для прання делікатних речей варто використовувати спеціальні сітки та мішечки. Завдяки ним ви зможете продовжити термін використання речей з мережива, бюстгальтерів та інших предметів гардероба.