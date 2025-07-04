Завдяки певним лайфхакам, ви можете легко перетворити свої речі на нові, пише 24 Канал. Після їхнього застосування, вбрання вже не буде тьмяним та відновить свій колір. Нижче наведемо дієві приклади, які зможуть повернути насиченість чорним речам.

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Чай та оцет

У миску з гарячою водою додайте два настояні чайні пакетики й трохи яблучного оцту. Замочіть в розчині темний одяг й потримайте певний час, а тоді виперіть.

Сода

Повернути насиченість чорним речам можна за допомогою звичайної соди. Розведіть невелику кількість у воді та замочіть речі в розчині на 2 години, а тоді виперіть в пральній машинці. Сода допомагає повернути насиченість кольору та прибирає запах поту.



Чорний колір речам повернути реально / Фото Pexels

Кава

Налийте у таз з гарячою водою каву в такій кількості, щоб вийшов міцний розчин, та замочіть чорний одяг на 30 хвилин. Після цього речі треба дістати з води та висушити.

Оцет

Невелику кількість оцту розбавте водою. На 1 літр води потрібна 1 столова ложка оцту. Замочіть в розчині одяг на 30 хвилин, а тоді виперіть в пральній машинці.

До слова, ми розповіли про тканини, які добре підходять для спекотної погоди, оскільки вони дозволяють шкірі дихати та регулюють температуру тіла.

Мелений перець

Для збереження кольору додавайте 1 чайну ложку перцю раз на 5 прань. Його потрібно висипати прямо в барабан з чорним одягом з додаванням порошку. Приправа зможе повернути колір тканині, а чорні речі не будуть линяти.

Сіль

Розчиніть столову ложку солі в літрі води та залишіть у розчині речі на одну годину, а тоді виперіть у пральній машинці. Метод допомагає повернути колір тканинам, які потьмяніли.