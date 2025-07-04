Благодаря определенным лайфхакам, вы можете легко превратить свои вещи в новые, пишет 24 Канал. После их применения, наряд уже не будет тусклым и восстановит свой цвет. Ниже приведем действенные примеры, которые смогут вернуть насыщенность черным вещам.

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Чай и уксус

В миску с горячей водой добавьте два настоянных чайных пакетика и немного яблочного уксуса. Замочите в растворе темную одежду и подержите некоторое время, а потом постирайте.

Сода

Вернуть насыщенность черным вещам можно с помощью обычной соды. Разведите небольшое количество в воде и замочите вещи в растворе на 2 часа, а потом постирайте в стиральной машинке. Сода помогает вернуть насыщенность цвета и убирает запах пота.



Черный цвет вещам вернуть реально / Фото Pexels

Кофе

Налейте в таз с горячей водой кофе в таком количестве, чтобы получился крепкий раствор, и замочите черную одежду на 30 минут. После этого вещи надо достать из воды и высушить.

Уксус

Небольшое количество уксуса разбавьте водой. На 1 литр воды нужна 1 столовая ложка уксуса. Замочите в растворе одежду на 30 минут, а потом постирайте в стиральной машинке.

К слову, мы рассказали о ткани, которые хорошо подходят для жаркой погоды, поскольку они позволяют коже дышать и регулируют температуру тела.

Молотый перец

Для сохранения цвета добавляйте 1 чайную ложку перца раз в 5 стирок. Его нужно высыпать прямо в барабан с черной одеждой с добавлением порошка. Приправа сможет вернуть цвет ткани, а черные вещи не будут линять.

Соль

Растворите столовую ложку соли в литре воды и оставьте в растворе вещи на один час, а потом постирайте в стиральной машинке. Метод помогает вернуть цвет тканям, которые потускнели.