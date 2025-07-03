Саме тому у літню пору необхідно уважніше підходити до догляду. Якщо правильно підібрати косметичні засоби та змінити щоденні звички, волосся легко уберегти від шкідливого впливу, пише 24 Канал.

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Як потрібно доглядати за волоссям у літній період

Для того аби волосся завжди було зволоженим, необхідно:

використовувати кондиціонер для волосся після кожного миття;

робити живильну маску (з натуральними оліями) 1 – 2 рази на тиждень.



Як покращити стан волосся влітку / Фото Unsplash

Також влітку важливо використовувати термозахист щодня. Найкраще робити це перед виходом на вулицю.

Зверніть увагу! Якщо ви довго плануєте бути на сонці, захистіть волосся за допомогою головного убору.

Також, щоб зберегти волосся, важливо:

зменшити кількість негативного впливу на волосся через хімічні засоби (до прикладу, зменшити кількість фарбувань та інших агресивних процедур);

сушити волосся на холодному режимі фена;

уникати тугих зачісок;

не розчісувати мокре волосся;

регулярно підстригати кінчики (раз на 3 – 6 місяців).



Як легко відновити волосся після відпустки / Фото Unsplash

Як покращити стан волосся народними методами

Покращити стан волосся можна за допомогою народних методів. Добре працюють ополіскування з натуральних трав, до прикладу, з кропивою чи ромашкою.

Також гарно зволожує алое. Гель з цієї рослини можна використовувати як маску.