Именно поэтому в летнее время необходимо внимательнее подходить к уходу. Если правильно подобрать косметические средства и изменить ежедневные привычки, волосы легко уберечь от вредного воздействия, пишет 24 Канал.
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Как нужно ухаживать за волосами в летний период
Для того чтобы волосы всегда были увлажненными, необходимо:
- использовать кондиционер для волос после каждого мытья;
- делать питательную маску (с натуральными маслами) 1 – 2 раза в неделю.
Как улучшить состояние волос летом / Фото Unsplash
Также летом важно использовать термозащиту ежедневно. Лучше всего делать это перед выходом на улицу.
Обратите внимание! Если вы долго планируете быть на солнце, защитите волосы с помощью головного убора.
Также, чтобы сохранить волосы, важно:
- уменьшить количество негативного воздействия на волосы через химические средства (к примеру, уменьшить количество окрашиваний и других агрессивных процедур);
- сушить волосы на холодном режиме фена;
- избегать тугих причесок;
- не расчесывать мокрые волосы;
- регулярно подстригать кончики (раз в 3 – 6 месяцев).
Как легко восстановить волосы после отпуска / Фото Unsplash
Как улучшить состояние волос народными методами
Улучшить состояние волос можно с помощью народных методов. Хорошо работают ополаскивания из натуральных трав, к примеру, с крапивой или ромашкой.
Также хорошо увлажняет алоэ. Гель из этого растения можно использовать как маску.