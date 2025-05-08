Побороти стрес вам допоможе "кольорова" прогулянка (colour walk). Це унікальна медитація, що виконується в русі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Що таке "кольорова" прогулянка

"Кольоровою" таку прогулянку називають через те, що вона передбачає фокус на певному кольорі під час ходьби. Тобто, ця техніка працює так:

оберіть будь-який колір;

під час прогулянки шукайте предмети такого кольору (наприклад, автівки, квіти, рекламні вивіски);

цей процес має бути максимально спокійним, зробіть одразу декілька глибоких вдихів і видихів, а потім – контролюйте дихання.



Як покращити ментальне здоров'я / Фото Pexels

Під час цієї прогулянки ви навчитеся заземлятися і заспокоюватись, буквально, за декілька хвилин. Головне – довіритись собі і світу навколо. Саме тоді, коли ви навчитеся помічати здавалося б незначні деталі, ваше мислення і світосприйняття зміняться назавжди.

Як зробити таку прогулянку ефективнішою: