Побороть стресс вам поможет "цветная" прогулка (colour walk). Это уникальная медитация, которая выполняется в движении, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Что такое "цветная" прогулка
"Цветной" такую прогулку называют из-за того, что она предполагает фокус на определенном цвете во время ходьбы. То есть, эта техника работает так:
- выберите любой цвет;
- во время прогулки ищите предметы такого цвета (например, машины, цветы, рекламные вывески);
- этот процесс должен быть максимально спокойным, сделайте сразу несколько глубоуих вдохов и выдохов, а затем – контролируйте дыхание.
Как улучшить ментальное здоровье / Фото Pexels
Во время этой прогулки вы научитесь заземляться и успокаиваться, буквально, за несколько минут. Главное – довериться себе и миру вокруг. Именно тогда, когда вы научитесь замечать казалось бы незначительные детали, ваше мышление и мировосприятие изменятся навсегда.
Как сделать такую прогулку более эффективной:
- гуляйте наедине;
- делайте такие прогулки регулярно;
- исследуйте новые места;
- откажитесь от фоновых звуков, например, музыки во время таких прогулок.