Побороть стресс вам поможет "цветная" прогулка (colour walk). Это уникальная медитация, которая выполняется в движении, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Что такое "цветная" прогулка

"Цветной" такую прогулку называют из-за того, что она предполагает фокус на определенном цвете во время ходьбы. То есть, эта техника работает так:

выберите любой цвет;

во время прогулки ищите предметы такого цвета (например, машины, цветы, рекламные вывески);

этот процесс должен быть максимально спокойным, сделайте сразу несколько глубоуих вдохов и выдохов, а затем – контролируйте дыхание.



Как улучшить ментальное здоровье / Фото Pexels

Во время этой прогулки вы научитесь заземляться и успокаиваться, буквально, за несколько минут. Главное – довериться себе и миру вокруг. Именно тогда, когда вы научитесь замечать казалось бы незначительные детали, ваше мышление и мировосприятие изменятся навсегда.

Как сделать такую прогулку более эффективной: