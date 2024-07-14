Як 36-річна жінка купила для себе ляльку та що вона з нею робить, розповідаємо далі.

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Як доросла жінка бавиться лялькою

36-річна Тетяна Мірошниченко з України веде блог у тікток, у якому показує, як дбає про ляльку-реборна. Вона виглядає, як справжня дитина, тож жінка ставиться до неї цілком серйозно – доглядає за нею та купує речі для новонароджених.

Доки мої однолітки скупають дорогі сумки та косметику, я цим вже награлася та шукала для себе більш цікаве захоплення. Про існування реалістичних ляльок, які дуже схожі на справжню новонароджену дитину, я знала давно. Я довго спостерігала за іншими акаунтами, магазинами, придивлялася до різних моделей і ось моє серденько йокнуло,

– розповідає жінка в одному зі своїх відео.

Тоді вона придбала ляльку, дівчинку, якій відразу придумала ім'я – Єва. У комплекті з нею було навіть свідоцтво про народження, дурник і комплект одягу.

Як жінка купила для себе ляльку: дивіться відео

Тепер Тетяна доглядає за нею, як за справжньою дитиною, та каже що її щастю немає меж – дівчинка виявилась надзвичайно реалістичною, має параметри новонародженої дитини, детальну промальовку та приємну на дотик силіконову шкіру.

У блозі жінка показує, як вона купає свою Єву, гуляє з нею, купує їй одяг та інші аксесуари для новонароджених.

Як блогерка купає ляльку: дивіться відео

У коментарях же до відео жінки багато користувачів збентежені та вважають таке хобі дивним. Однак є й ті, хто каже, що теж мають подібних ляльок.

Водночас чи не найпоширенішим питанням до Тетяни є про те, чи має вона справжню дитину і для чого їй треба лялька. Жінка ділиться, що у неї є вже доросла дочка, однак вона любить новонароджених, тож для неї лялька – це хобі для перезавантаження мозку та антистрес.