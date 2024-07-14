Как 36-летняя женщина купила для себя куклу и что она с ней делает, рассказываем дальше.

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Как взрослая женщина играет куклой

36-летняя Татьяна Мирошниченко из Украины ведет блог в тикток, в котором показывает, как заботится о кукле-реборне. Она выглядит, как настоящий ребенок, поэтому женщина относится к ней вполне серьезно – ухаживает за ней и покупает вещи для новорожденных.

Пока мои сверстники скупают дорогие сумки и косметику, я этим уже наигралась и искала для себя более интересное увлечение. О существовании реалистичных кукол, которые очень похожи на настоящего новорожденного ребенка, я знала давно. Я долго наблюдала за другими аккаунтами, магазинами, присматривалась к разным моделям и вот мое сердечко екнуло,

– рассказывает женщина в одном из своих видео.

Тогда она приобрела куклу, девочку, которой сразу придумала имя – Ева. В комплекте с ней было даже свидетельство о рождении, соска и комплект одежды.

Как женщина купила для себя куклу: смотрите видео

Теперь Татьяна ухаживает за ней, как за настоящим ребенком, и говорит что ее счастью нет предела – девочка оказалась чрезвычайно реалистичной, имеет параметры новорожденного ребенка, детальную прорисовку и приятную на ощупь силиконовую кожу.

В блоге женщина показывает, как она купает свою Еву, гуляет с ней, покупает ей одежду и другие аксессуары для новорожденных.

Как блогер купает куклу: смотрите видео

В комментариях же к видео женщины многие пользователи смущены и считают такое хобби странным. Однако есть и те, кто говорит, что тоже имеют подобных кукол.

В то же время едва ли не самым распространенным вопросом к Татьяне является тот, имеет ли она настоящего ребенка и для чего ей нужна кукла. Женщина делится, что у нее есть уже взрослая дочь, однако она любит новорожденных, поэтому для нее кукла – это хобби для перезагрузки мозга и антистресс.