Аби укладка трималася довше, можна використати спеціальні засоби. До прикладу, мус чи пінку для волосся, пише 24 Канал.

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Як легко укласти чубчик

На браш

Для того, аби зробити таку укладку, необхідно мати лише фен та браш. Що потрібно робити:

Відділіть чубчик, окремо від іншого волосся і виведіть його на перед. Чубчик має бути вологим, можна його окремо намочити водою. Намотайте чубчик на браш. "Крутити" потрібно у напрямку від себе. Починайте сушку чубчика феном. Паралельно акуратно прокручуйте браш вперед (тобто, від себе). Висушувати повністю непотрібно, достатньо потримати фен декілька хвилин. Після закінчення сушки, потримайте волосся на браші ще декілька хвилин. Потім дістаньте браш і проведіть ту ж саму процедуру навпаки. Тобто намотайте волосся на браш, але уже у напрямку до себе і висушіть феном. Не забувайте прокручувати і тримати декілька хвилин після сушки, поки волосся не охолоне. Знімайте браш, провівши його від лоба і по прикореневій зоні назад. Розподіліть волосся акуратно руками.

Готово!

Докладна відеоінструкція:

За допомогою випрямляча

Щоб зробити таку укладку, непотрібно навіть використовувати браш:

Відділіть чубчик і виведіть його вперед. Сформуйте з чубчика одну велику прядку. Випрямлячем спочатку "натягніть" цю прядку вперед, а потім починайте закручувати. Далі руками розподіліть волосся.

Готово!

Відеоінструкція як це зробити:

Зверніть увагу! Закріпити укладений чубчик можна лаком.