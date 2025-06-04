Чтобы укладка держалась дольше, можно использовать специальные средства. К примеру, мусс или пенку для волос, пишет 24 Канал.

Читайте также Главные аксессуары лета 2025: они выглядят просто невероятно

Как легко уложить челку

На браш

Для того чтобы сделать такую укладку, необходимо иметь только фен и браш. Что нужно делать:

Отделите челку, отдельно от других волос и выведите ее на перед. Челка должна быть влажной, можно ее отдельно намочить водой. Намотайте челку на браш. "Крутить" нужно по направлению от себя. Начинайте сушку челки феном. Параллельно аккуратно прокручивайте браш вперед (то есть, от себя). Высушивать полностью не нужно, достаточно подержать фен несколько минут. После окончания сушки, подержите волосы на браше еще несколько минут. Затем достаньте браш и проведите ту же самую процедуру наоборот. То есть намотайте волосы на браш, но уже по направлению к себе и высушите феном. Не забывайте прокручивать и держать несколько минут после сушки, пока волосы не остынут. Снимайте браш, проведя его от лба и по прикорневой зоне назад. Распределите волосы аккуратно руками.

Готово!

Подробная видеоинструкция:

С помощью утюжка

Чтобы сделать такую укладку, ненужно даже использовать браш:

Отделите челку и выведите ее вперед. Сформируйте из челки одну крупную прядку. Утюжком сначала "натяните" эту прядку вперед, а затем начинайте закручивать. Далее руками распределите волосы.

Готово!

Видеоинструкция как это сделать:

Обратите внимание! Закрепить уложенную челку можно лаком.