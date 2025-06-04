Чтобы укладка держалась дольше, можно использовать специальные средства. К примеру, мусс или пенку для волос, пишет 24 Канал.
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Как легко уложить челку
- На браш
Для того чтобы сделать такую укладку, необходимо иметь только фен и браш. Что нужно делать:
- Отделите челку, отдельно от других волос и выведите ее на перед.
- Челка должна быть влажной, можно ее отдельно намочить водой.
- Намотайте челку на браш. "Крутить" нужно по направлению от себя.
- Начинайте сушку челки феном. Параллельно аккуратно прокручивайте браш вперед (то есть, от себя).
- Высушивать полностью не нужно, достаточно подержать фен несколько минут.
- После окончания сушки, подержите волосы на браше еще несколько минут.
- Затем достаньте браш и проведите ту же самую процедуру наоборот.
- То есть намотайте волосы на браш, но уже по направлению к себе и высушите феном.
- Не забывайте прокручивать и держать несколько минут после сушки, пока волосы не остынут.
- Снимайте браш, проведя его от лба и по прикорневой зоне назад.
- Распределите волосы аккуратно руками.
Готово!
Подробная видеоинструкция:
- С помощью утюжка
Чтобы сделать такую укладку, ненужно даже использовать браш:
- Отделите челку и выведите ее вперед.
- Сформируйте из челки одну крупную прядку.
- Утюжком сначала "натяните" эту прядку вперед, а затем начинайте закручивать.
- Далее руками распределите волосы.
Готово!
Видеоинструкция как это сделать:
Обратите внимание! Закрепить уложенную челку можно лаком.