4 червня, 10:03
Як правильно вкладати чолку-шторку: цей метод працює на всі 100%
Основні тези
- Для укладки чубчика-шторки потрібні фен та браш.
- Укладку можна закріпити за допомогою спеціальних засобів, наприклад, мусу чи пінки для волосся.
Чубчик потрібно правильно укладати, аби він виглядав акуратно та стильно. Зробити це не так вже й важко.
Аби укладка трималася довше, можна використати спеціальні засоби. До прикладу, мус чи пінку для волосся, пише 24 Канал.
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Як легко укласти чубчик
- На браш
Для того, аби зробити таку укладку, необхідно мати лише фен та браш. Що потрібно робити:
- Відділіть чубчик, окремо від іншого волосся і виведіть його на перед.
- Чубчик має бути вологим, можна його окремо намочити водою.
- Намотайте чубчик на браш. "Крутити" потрібно у напрямку від себе.
- Починайте сушку чубчика феном. Паралельно акуратно прокручуйте браш вперед (тобто, від себе).
- Висушувати повністю непотрібно, достатньо потримати фен декілька хвилин.
- Після закінчення сушки, потримайте волосся на браші ще декілька хвилин.
- Потім дістаньте браш і проведіть ту ж саму процедуру навпаки.
- Тобто намотайте волосся на браш, але уже у напрямку до себе і висушіть феном.
- Не забувайте прокручувати і тримати декілька хвилин після сушки, поки волосся не охолоне.
- Знімайте браш, провівши його від лоба і по прикореневій зоні назад.
- Розподіліть волосся акуратно руками.
Готово!
Докладна відеоінструкція:
- За допомогою випрямляча
Щоб зробити таку укладку, непотрібно навіть використовувати браш:
- Відділіть чубчик і виведіть його вперед.
- Сформуйте з чубчика одну велику прядку.
- Випрямлячем спочатку "натягніть" цю прядку вперед, а потім починайте закручувати.
- Далі руками розподіліть волосся.
Готово!
Відеоінструкція як це зробити:
Зверніть увагу! Закріпити укладений чубчик можна лаком.