Білі джинси кидають виклик давнім асоціаціям з літнім вбранням, і стають ключовим трендом цієї осені. Стилісти переосмислюють сезонний гардероб і включають білий денім в холодні луки.

Його вже активно вплітають у капсули й голлівудські зірки такі як Дженніфер Лопес. 24 Канал з посиланням на інстаграм @jlo показує, як стилізувати ці джинси в образі.

Який образ обрала Дженніфер Лопес?

Зірка продемонструвала, як без особливих зусиль можна стилізувати білі джинси, створивши образ, що поєднує в собі вишуканість і невимушеність. Вибравши модель з прямими штанинами й злегка укороченою довжиною, вона підкреслила щиколотки для додаткового ефекту.



Дженніфер Лопес показала стильний образ / Фото з інстаграму @jlo

Джинси доповнила білосніжна сорочка та худі з тонкою блакитною вишивкою, створивши монохромний ансамбль. На завершення вбрання Лопес обрала смугасті еспадрильї, які додали грайливого елементу до стриманого образу.



Джей Ло продемонструвала трендові джинси сезону / Фото з інстаграму @jlo

Таке поєднання слугує яскравим прикладом casual-chic, що бездоганно поєднує в собі комфорт та елегантність.

Чому білі джинси – база гардероба?

Білий денім стає універсальним елементом гардероба не лише на літо, але й на осінь. Модні експерти відзначають, що ця легка тканина чудово поєднується з різноманітними матеріалами, включаючи вовну, кашемір, шкіру та твід, що робить її універсальним вибором для будь-якого сезону.



Білі джинси мають бути в гардеробі кожної цієї осені / Фото Pinterest

Традиційно ця пора року асоціюється з темними відтінками, але білі джинси пропонують свіжу альтернативу, додаючи яскравості та вишуканості осінньому вбранню. Такі речі, як чорне пальто, коричневий светр або сірий кардиган, отримують нове життя, коли їх поєднують з білим денімом.

У 2025 році білі джинси міцно закріплять за собою статус обов'язкової речі в осінньому гардеробі.

