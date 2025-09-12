Главный тренд сезона: Джей Ло продемонстрировала образ с самыми модными джинсами
- Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ с белыми джинсами, соединив их с белоснежной рубашкой, худи с голубой вышивкой, и полосатыми эспадрильями.
- Белые джинсы – ключевой тренд осени. Они идеально сочетаются с различными материалами, такими как шерсть и кожа, и добавляют яркости в осенний гардероб.
Белые джинсы бросают вызов давним ассоциациям с летними нарядами, и становятся ключевым трендом этой осени. Стилисты переосмысливают сезонный гардероб и включают белый деним в холодные луки.
Его уже активно вплетают в капсулы и голливудские звезды такие как Дженнифер Лопес. 24 Канал со ссылкой на инстаграм @jlo показывает, как стилизовать эти джинсы в образе.
Какой образ выбрала Дженнифер Лопес?
Звезда продемонстрировала, как без особых усилий можно стилизовать белые джинсы, создав образ, сочетающий в себе изысканность и непринужденность. Выбрав модель с прямыми штанинами и слегка укороченной длиной, она подчеркнула щиколотки для дополнительного эффекта.
Дженнифер Лопес показала стильный образ / Фото из инстаграма @jlo
Джинсы дополнила белоснежная рубашка и худи с тонкой голубой вышивкой, создав монохромный ансамбль. В завершение наряда Лопес выбрала полосатые эспадрильи, которые добавили игривого элемента к сдержанному образу.
Джей Ло продемонстрировала трендовые джинсы сезона / Фото из инстаграма @jlo
Такое сочетание служит ярким примером casual-chic, что безупречно сочетает в себе комфорт и элегантность.
Почему белые джинсы – база гардероба?
Белый деним становится универсальным элементом гардероба не только на лето, но и на осень. Модные эксперты отмечают, что эта легкая ткань прекрасно сочетается с различными материалами, включая шерсть, кашемир, кожу и твид, что делает ее универсальным выбором для любого сезона.
Белые джинсы должны быть в гардеробе каждой этой осенью / Фото Pinterest
Традиционно это время года ассоциируется с темными оттенками, но белые джинсы предлагают свежую альтернативу, добавляя яркости и изысканности осеннему наряду. Такие вещи, как черное пальто, коричневый свитер или серый кардиган, получают новую жизнь, когда их сочетают с белым денимом.
В 2025 году белые джинсы прочно закрепят за собой статус обязательной вещи в осеннем гардеробе.
Какие брюки – самая модная альтернатива джинсам?
- Коричневые брюки, вдохновленные показами Miu Miu, Hermès и Issey Miyake, становятся популярной альтернативой джинсам этой осенью.
- Брюки в теплых оттенках, таких как Mocha Mousse, идеально подходят для осенних образов, используя материалы как замша, кожа и шерсть.
