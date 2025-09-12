Его уже активно вплетают в капсулы и голливудские звезды такие как Дженнифер Лопес. 24 Канал со ссылкой на инстаграм @jlo показывает, как стилизовать эти джинсы в образе.

Читайте также Анджелина Джоли надела трендовое пальто осени 2025: обратите на него внимание

Какой образ выбрала Дженнифер Лопес?

Звезда продемонстрировала, как без особых усилий можно стилизовать белые джинсы, создав образ, сочетающий в себе изысканность и непринужденность. Выбрав модель с прямыми штанинами и слегка укороченной длиной, она подчеркнула щиколотки для дополнительного эффекта.



Дженнифер Лопес показала стильный образ / Фото из инстаграма @jlo

Джинсы дополнила белоснежная рубашка и худи с тонкой голубой вышивкой, создав монохромный ансамбль. В завершение наряда Лопес выбрала полосатые эспадрильи, которые добавили игривого элемента к сдержанному образу.



Джей Ло продемонстрировала трендовые джинсы сезона / Фото из инстаграма @jlo

Такое сочетание служит ярким примером casual-chic, что безупречно сочетает в себе комфорт и элегантность.

Почему белые джинсы – база гардероба?

Белый деним становится универсальным элементом гардероба не только на лето, но и на осень. Модные эксперты отмечают, что эта легкая ткань прекрасно сочетается с различными материалами, включая шерсть, кашемир, кожу и твид, что делает ее универсальным выбором для любого сезона.



Белые джинсы должны быть в гардеробе каждой этой осенью / Фото Pinterest

Традиционно это время года ассоциируется с темными оттенками, но белые джинсы предлагают свежую альтернативу, добавляя яркости и изысканности осеннему наряду. Такие вещи, как черное пальто, коричневый свитер или серый кардиган, получают новую жизнь, когда их сочетают с белым денимом.

В 2025 году белые джинсы прочно закрепят за собой статус обязательной вещи в осеннем гардеробе.

