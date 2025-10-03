Тренч – це класика, яка завжди залишається в моді. Цей верхній одяг обирають в демісезонний час, коли в жакеті вже холодно, а в пальто – занадто тепло. Акторка Дженніфер Лоуренс у Парижі одягнула тренчкот, який є актуальним вже десятки років.

Тренч є ідеальним варіантом для осінніх прогулянок та стильних образів на кожен день, пише 24 Канал з посиланням на Marie Claire.

Класичний бежевий тренч з поясом – це фасон, який не підвладний часу та є лідером серед всіх варіантів верхнього одягу. Якщо ви шукаєте те, що ніколи не вийде з моди, то купівля тренча стане найкращою інвестицією. Це на власному прикладі показала акторка Дженніфер Лоуренс, прийшовши на Тиждень моди у Парижі в цікавому образі.

Який тренч обрала Дженніфер Лоуренс?

Знаменитість завітала на дебютний показ колекції Джонатана Андерсона для Dior. Наприкінці травня Марія Грація К’юрі залишила посаду креативного директора, а її місце посів Джонатан Андерсон, який вперше представив вбрання для весняно-літнього сезону 2026 року.

На презентацію свого улюбленого бренду Dior акторка одягнула вбрання, яке ідеально б пасувало для робочої зустрічі. Вона одягнула подовжену сорочку блакитного кольору, яку довершила чорним вкороченим жилетом. Образ доповнили чоботи на підборах та вишуканий клатч трендового вишневого кольору.

Зверху Дженніфер Лоуренс одягнула класичний пісочний тренч мінімалістичного крою. Попри велике різноманіття тренчів, саме такий варіант залишатиметься в моді завжди. Цікавою родзинкою виходжу Дженніфер стала її зачіска – красуня розпустила волосся, залишивши локони хвилястими. Стрижка акторки надає їй молодшого вигляду завдяки рваному чубчику.



Модний образ Дженніфер Лоуренс / Фото Pexels

Видання Vogue зазначає, що цього року в моді коричневий замшевий тренч, класичний тренч в довжині максі, короткий тренч та навіть у клітинку. Серед головного фаворита модниць, короткий тренчкот посідає особливе місце. Його все частіше приміряють дівчата з джинсами чи штанами. Колись цей верхній одяг вважався антитрендом, а тепер знову повернувся в моду.

