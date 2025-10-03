Тренч – это классика, которая всегда остается в моде. Эту верхнюю одежду выбирают в демисезонное время, когда в жакете уже холодно, а в пальто – слишком тепло. Актриса Дженнифер Лоуренс в Париже надела тренчкот, который актуален уже десятки лет.

Тренч является идеальным вариантом для осенних прогулок и стильных образов на каждый день, пишет 24 Канал со ссылкой на Marie Claire.

Классический бежевый тренч с поясом – это фасон, который не подвластен времени и является лидером среди всех вариантов верхней одежды. Если вы ищете то, что никогда не выйдет из моды, то покупка тренча станет лучшей инвестицией. Это на собственном примере показала актриса Дженнифер Лоуренс, придя на Неделю моды в Париже в интересном образе.

Какой тренч выбрала Дженнифер Лоуренс?

Знаменитость посетила дебютный показ коллекции Джонатана Андерсона для Dior. В конце мая Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора, а ее место занял Джонатан Андерсон, который впервые представил наряды для весенне-летнего сезона 2026 года.

На презентацию своего любимого бренда Dior актриса надела наряд, который идеально бы подходил для рабочей встречи. Она надела удлиненную рубашку голубого цвета, которую довершила черным укороченным жилетом. Образ дополнили сапоги на каблуках и изысканный клатч трендового вишневого цвета.

Сверху Дженнифер Лоуренс надела классический песочный тренч минималистичного кроя. Несмотря на большое разнообразие тренчей, именно такой вариант будет оставаться в моде всегда. Интересной изюминкой выхожу Дженнифер стала ее прическа – красавица распустила волосы, оставив локоны волнистыми. Стрижка актрисы придает ей более молодой вид благодаря рваной челке.



Модный образ Дженнифер Лоуренс / Фото Pexels

Издание Vogue отмечает, что в этом году в моде коричневый замшевый тренч, классический тренч в длине макси, короткий тренч и даже в клетку. Среди главного фаворита модниц, короткий тренчкот занимает особое место. Его все чаще примеряют девушки с джинсами или брюками. Когда-то эта верхняя одежда считалась антитрендом, а теперь снова вернулся в моду.

