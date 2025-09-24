У розпал осіннього сезону красуня показала верхній одяг, який вже впродовж багатьох років не виходить з моди, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Розі любить класичний стиль та просту гаму в одязі. Її образи найчастіше складаються з нейтральних відтінків, які органічно поєднуються. На модну подію у Лондоні модель одягнула базову модель верхнього одягу, яку вдало інтегрувала в гардероб.

Як виглядає модний тренч осені?

Розі Гантінгтон-Вайтлі одягнула чорну блузу, яку поєднала з темними штанами й коричневими черевиками. Зверху білявка приміряла чорний шкіряний тренч, підсунувши рукави та обв'язавши пояс на талії. Модель вклала волосся у легкі кучері, довершила образ мінімалістичною молочною сумкою та чорними сонцезахисними окулярами.

Такі тренчі стануть ідеальним доповненням до кежуальних аутфітів на осінь. Шкіра знову стає популярною, тож цей верхній одяг вже відтепер можна витягати з шафи та вміло стилізувати. Чорний колір – це класика, втім можна ще зробити ставку на бежевий відтінок чи бордовий.

Додати елегантності подовженому шкіряному тренчу можна завдяки взуттю на підборах, яке візуально видовжує силует.

Який верхній одяг в моді цієї осені?