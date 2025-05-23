Джинси в кольорі індиго знову в моді: їх обирає Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер обожнює демонструвати модні новинки, тож приміряла на собі цікаві джинси у відтінку індиго. За словами фахівців, такі джинси є найуніверсальнішою річчю в гардеробі.

Такі джинси є доречними, стильними та практичними, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Темно-сині джинси пасують до будь-яких речей – від білої футболки до жакета й від балеток до підборів. Цей тип деніму знову повернувся в списки найпопулярніших трендів.

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Джинси індиго – тренд 2025 року

Джинси в кольорі індиго носить Белла Хадід, Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер й модниці зі всього світу. Такі джинси виглядають акуратно й доречно в будь-якій ситуації, навіть у випадку, коли образ є максимально простим.

Нещодавно Кендалл Дженнер прогулялася в дуже простому, але стильному вбранні. Вона одягнула темно-сині джинси, білу футболку, балетки та овальні окуляри. Її образ нагадує стиль з 90-х, коли в таких речах ходили всі супермоделі в щоденному житті. Такі речі можна носити щодня й при цьому мати стильний та зібраний вигляд.



Красивий образ Кендалл Дженнер / Фото Getty Images

Стилісти зазначають, що джинси в темно-синьому кольорі мають чудову властивість – вони додають образу певної охайності. Навіть якщо їх поєднувати з простими речима – майкою, світшотом чи тренчем, то ці речі все одно виглядають красиво й зібрано.

Джинси цієї весни модно поєднувати з різними видами взуття. З чим саме найкраще носити джинси – читайте в нашому матеріалі.

У світі деніму такі джинси є чудовою альтернативою класичним костюмним штанам. Вони чудово тримають форму, візуально витягують силует й підходять під будь-який стиль – від буденного до офісного.

Такі джинси будуть продовжувати утримувати позиції впродовж всього 2025 року. Найчастіше ці сорочки носять з білими базовими сорочками, майками, кардиганами, жакетами чи світшотами. Для створення акцентного образу, річ можна поєднати з яскравим трикотажем, красивим топом чи вишуканою блузою.