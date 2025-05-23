Такие джинсы являются уместными, стильными и практичными, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Темно-синие джинсы подходят к любым вещам – от белой футболки до жакета и от балеток до каблуков. Этот тип денима снова вернулся в списки самых популярных трендов.

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Джинсы индиго – тренд 2025 года

Джинсы в цвете индиго носит Белла Хадид, Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер и модницы со всего мира. Такие джинсы выглядят аккуратно и уместно в любой ситуации, даже в случае, когда образ является максимально простым.

Недавно Кендалл Дженнер прогулялась в очень простом, но стильном наряде. Она надела темно-синие джинсы, белую футболку, балетки и овальные очки. Ее образ напоминает стиль из 90-х, когда в таких вещах ходили все супермодели в повседневной жизни. Такие вещи можно носить каждый день и при этом иметь стильный и собранный вид.



Красивый образ Кендалл Дженнер / Фото Getty Images

Стилисты отмечают, что джинсы в темно-синем цвете имеют замечательное свойство – они добавляют образу определенной опрятности. Даже если их сочетать с простыми вещами – майкой, свитшотом или тренчем, то эти вещи все равно выглядят красиво и собрано.

Джинсы этой весной модно сочетать с различными видами обуви. С чем именно лучше всего носить джинсы – читайте в нашем материале.

В мире денима такие джинсы являются отличной альтернативой классическим костюмным брюкам. Они прекрасно держат форму, визуально вытягивают силуэт и подходят под любой стиль – от будничного до офисного.

Такие джинсы будут продолжать удерживать позиции на протяжении всего 2025 года. Чаще всего эти рубашки носят с белыми базовыми рубашками, майками, кардиганами, жакетами или свитшотами. Для создания акцентного образа, вещь можно совместить с ярким трикотажем, красивым топом или изысканной блузой.