Джинси та кросівки – це модна формула речей, на яку покладаються всі цілий рік. Попри те, що таке поєднання є дуже простим, воно ще й неймовірно стильне. Варіанти стилізації цих речей є безліч, оскільки постійно з’являються нові фасони джинсів та кросівок.

Поєднання кросівок та джинсів дозволяє зберегти комфорт та легкість, поєднуючи їх з базовими чи трендовими елементами гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Лондонські модниці завжди мають класичний та мінімалістичний стиль, який сподобається багатьом дівчатам, які захочуть повторити їхні образи.

Як модно носити джинси з кросівками?

Футболка + мішкуваті джинси + куртка-оверсайз

Цей образ має дещо вінтажний мотив завдяки сучасній естетиці куртки. Для вдалої стилізації, світлу футболку варто поєднувати зі світлими кросівками.

Довге пальто + джинси прямого крою + яскраві кросівки

У холодну пору року британські дівчата приміряють довге пальто, яке поєднують з прямими джинсами та яскравими кросівками, які надають образу родзинки.

Шкіряний тренч + яскрава сумка

Такий образ гарно демонструє, як можна вдало приміряти білу футболку зі світлими джинсами, чорними кросівками та шкіряним тренчем. Щоб додати ефектності дівчина приміряла зелену сумку.



Стильні образи на осінь / Фото Pinterest

Джемпер з високим коміром + вкорочене пальто

Коли довге пальто ще не буде необхідним, то на перехідний сезон можна одягнути вкорочений верхній одяг. Під низ британки одягають гольф, зручні джинси та базові кросівки.



Стильні образи на осінь / Фото Pinterest

Вкорочений жакет + широкі джинси

Джинси з широкими штанинами є найбільшим джинсовим трендом 2025 року. Завдяки ним можна вдало стилізувати образ, збалансувавши ширшу фігуру укороченим піджаком та елегантними, простими кросівками.

До слова, цієї осені стиль бохо буде дуже популярним для сумок, включаючи моделі з торочками, замшеві сумки, сумки з металевими заклепками, шкіряні плетені сумки та сумки з рафії.