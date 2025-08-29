Как стильно носить кроссовки с джинсами: 5 образов от британских девушек
- Сочетание кроссовок и различных фасонов джинсов позволяет создать стильные образы с комфортом.
- Лондонские модницы предлагают пять различных вариантов стилизации джинсов с кроссовками, включая мешковатые джинсы с курткой-оверсайз и джинсы с яркими кроссовками.
Джинсы и кроссовки – это модная формула вещей, на которую полагаются все круглый год. Несмотря на то, что такое сочетание является очень простым, оно еще и невероятно стильное. Вариантов стилизации этих вещей есть множество, поскольку постоянно появляются новые фасоны джинсов и кроссовок.
Сочетание кроссовок и джинсов позволяет сохранить комфорт и легкость, сочетая их с базовыми или трендовыми элементами гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Лондонские модницы всегда имеют классический и минималистичный стиль, который понравится многим девушкам, которые захотят повторить их образы.
Как модно носить джинсы с кроссовками?
Футболка + мешковатые джинсы + куртка-оверсайз
Этот образ имеет несколько винтажный мотив благодаря современной эстетике куртки. Для удачной стилизации, светлую футболку стоит сочетать со светлыми кроссовками.
Длинное пальто + джинсы прямого кроя + яркие кроссовки
В холодное время года британские девушки примеряют длинное пальто, которое сочетают с прямыми джинсами и яркими кроссовками, которые придают образу изюминки.
Кожаный тренч + яркая сумка
Такой образ хорошо демонстрирует, как можно удачно примерить белую футболку со светлыми джинсами, черными кроссовками и кожаным тренчем. Чтобы добавить эффектности девушка примерила зеленую сумку.
Стильные образы на осень / Фото Pinterest
Джемпер с высоким воротником + укороченное пальто
Когда длинное пальто еще не будет необходимым, то на переходный сезон можно одеть укороченную верхнюю одежду. Под низ британки одевают гольф, удобные джинсы и базовые кроссовки.
Стильные образы на осень / Фото Pinterest
Укороченный жакет + широкие джинсы
Джинсы с широкими штанинами являются крупнейшим джинсовым трендом 2025 года. Благодаря им можно удачно стилизовать образ, сбалансировав широкую фигуру укороченным пиджаком и элегантными, простыми кроссовками.
К слову, этой осенью стиль бохо будет очень популярным для сумок, включая модели с бахромой, замшевые сумки, сумки с металлическими заклепками, кожаные плетеные сумки и сумки из рафии.
Частые вопросы
Какие элементы гардероба можно сочетать с джинсами и кроссовками для создания стильного образа?
Джинсы и кроссовки можно сочетать с базовыми элементами гардероба, такими как футболка и мешковатые джинсы, а также с трендовыми элементами, такими как куртка-оверсайз, длинное пальто или кожаный тренч.
Какие комбинации одежды популярны среди лондонских модниц в холодное время года?
В холодное время года британские девушки часто выбирают длинное пальто, которое сочетают с прямыми джинсами и яркими кроссовками, чтобы добавить образу изюминки.
Какие тренды в джинсовой одежде и аксессуарах популярны на осень 2025 года?
На осень 2025 года популярны джинсы с широкими штанинами, а также стиль бохо для сумок, включая замшевые сумки, сумки из рафии и модели с металлическими заклепками.