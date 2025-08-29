Джинсы и кроссовки – это модная формула вещей, на которую полагаются все круглый год. Несмотря на то, что такое сочетание является очень простым, оно еще и невероятно стильное. Вариантов стилизации этих вещей есть множество, поскольку постоянно появляются новые фасоны джинсов и кроссовок.

Сочетание кроссовок и джинсов позволяет сохранить комфорт и легкость, сочетая их с базовыми или трендовыми элементами гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Лондонские модницы всегда имеют классический и минималистичный стиль, который понравится многим девушкам, которые захотят повторить их образы.

Как модно носить джинсы с кроссовками?

Футболка + мешковатые джинсы + куртка-оверсайз

Этот образ имеет несколько винтажный мотив благодаря современной эстетике куртки. Для удачной стилизации, светлую футболку стоит сочетать со светлыми кроссовками.

Длинное пальто + джинсы прямого кроя + яркие кроссовки

В холодное время года британские девушки примеряют длинное пальто, которое сочетают с прямыми джинсами и яркими кроссовками, которые придают образу изюминки.

Кожаный тренч + яркая сумка

Такой образ хорошо демонстрирует, как можно удачно примерить белую футболку со светлыми джинсами, черными кроссовками и кожаным тренчем. Чтобы добавить эффектности девушка примерила зеленую сумку.



Стильные образы на осень / Фото Pinterest

Джемпер с высоким воротником + укороченное пальто

Когда длинное пальто еще не будет необходимым, то на переходный сезон можно одеть укороченную верхнюю одежду. Под низ британки одевают гольф, удобные джинсы и базовые кроссовки.



Стильные образы на осень / Фото Pinterest

Укороченный жакет + широкие джинсы

Джинсы с широкими штанинами являются крупнейшим джинсовым трендом 2025 года. Благодаря им можно удачно стилизовать образ, сбалансировав широкую фигуру укороченным пиджаком и элегантными, простыми кроссовками.

К слову, этой осенью стиль бохо будет очень популярным для сумок, включая модели с бахромой, замшевые сумки, сумки с металлическими заклепками, кожаные плетеные сумки и сумки из рафии.