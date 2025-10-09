Джулія Робертс повторила образ, якому 35 років: цей одяг досі популярний
- Джулія Робертс на Тижні моди у Нью-Йорку повторила свій культовий образ з церемонії "Золотий глобус" 1990 року, одягнувши темно-сірий костюм від Givenchy.
- Образ був доповнений зачіскою в стилі 90-х, окулярами з чорною оправою, сумкою чорного кольору та взуттям на підборах.
Відома акторка Джулія Робертс у 90-х роках закохала в себе величезну кількість людей після виходу фільму "Красуня". Через 35 років знаменитість вирішила повторити свій культовий образ, в якому вона була на "Золотому глобусі".
Джулія Робертс обожнює класичні костюми, тож часто їх приміряє на світські події, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Читайте також Дженніфер Лопес вчить, як стильно носити сорочку і спідницю: натхнення для жінок 50+
Як одягнулася Джулія Робертс?
Красуня на Тижні моди у Нью-Йорку вирішила повторити культовий вихід з церемонії "Золотий глобус" 1990 року. Знаменитість одягнула темно-сірий костюм крою оверсайз від бренду Givenchy. Під низ вона одягнула світло-сіру сорочку з темно-синьою краваткою.Цей образ був відсилкою до її культового образу в костюмі Armani.
Новий вихід Джулії Робертс доповнює цікава деталь – зачіска в стилі 90-х, в якій акторка з’являлася в романтичній комедії "Красуня". Джулія зачесала чубчик набік, а решту волосся зібрала у твіст на потилиці. Акторка доповнила образ окулярами з чорною оправою, сумкою в чорному кольорі та взуттям на підборах.
Широкі штани з високою талією та вільний жакет оверсайз, які разом утворюють костюм, ніколи не вийдуть з моди, пише Who What Wear. Верх можна комбінувати з низом, створюючи найцікавіші образи. Штанний костюм гарно виглядає з кросівками, лоферами, туфлями чи чоботами на підборах. Під низ можна одягати футболку, лонгслів або сорочку.
Як виглядають наймодніші сорочки осені?
Модними цієї осені є білі сорочки, сорочки в смужку, в картатий принт, шовкова чи атласна та джинсові сорочки.
Поєднання білої сорочки з краваткою стало трендом цього сезону, додаючи образу стильності.
Часті питання
Який образ обрала Джулія Робертс для Тижня моди у Нью-Йорку?
Джулія Робертс на Тижні моди у Нью-Йорку обрала темно-сірий костюм крою оверсайз від бренду Givenchy — під низ вона одягнула світло-сіру сорочку з темно-синьою краваткою. Це був відсилка до її культового образу в костюмі Armani.
Які деталі доповнювали образ Джулії Робертс?
Образ Джулії Робертс доповнювала зачіска в стилі 90-х, окуляри з чорною оправою, сумка в чорному кольорі та взуття на підборах. Вона зачісала чубчик набік, а решту волосся зібрала у твіст на потилиці.
Які сорочки є наймоднішими цієї осені?
Наймоднішими сорочками цієї осені вважаються білі сорочки, сорочки в смужку, в картатий принт, шовкові чи атласні та джинсові сорочки.