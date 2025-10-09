Відома акторка Джулія Робертс у 90-х роках закохала в себе величезну кількість людей після виходу фільму "Красуня". Через 35 років знаменитість вирішила повторити свій культовий образ, в якому вона була на "Золотому глобусі".

Джулія Робертс обожнює класичні костюми, тож часто їх приміряє на світські події, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Як одягнулася Джулія Робертс?

Красуня на Тижні моди у Нью-Йорку вирішила повторити культовий вихід з церемонії "Золотий глобус" 1990 року. Знаменитість одягнула темно-сірий костюм крою оверсайз від бренду Givenchy. Під низ вона одягнула світло-сіру сорочку з темно-синьою краваткою.Цей образ був відсилкою до її культового образу в костюмі Armani.

Новий вихід Джулії Робертс доповнює цікава деталь – зачіска в стилі 90-х, в якій акторка з’являлася в романтичній комедії "Красуня". Джулія зачесала чубчик набік, а решту волосся зібрала у твіст на потилиці. Акторка доповнила образ окулярами з чорною оправою, сумкою в чорному кольорі та взуттям на підборах.

Широкі штани з високою талією та вільний жакет оверсайз, які разом утворюють костюм, ніколи не вийдуть з моди, пише Who What Wear. Верх можна комбінувати з низом, створюючи найцікавіші образи. Штанний костюм гарно виглядає з кросівками, лоферами, туфлями чи чоботами на підборах. Під низ можна одягати футболку, лонгслів або сорочку.

